MAGYARUL IS KIÁLLÍTHATÓAK a születési, házassági, illetve a halotti anyakönyvi kivonatok, amennyiben a képviselőház is elfogadja az RMDSZ erre vonatkozó javaslatát – jelentette be Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.

A szenátus plénuma egy olyan jogszabálytervezetről tárgyalt hétfőn, amely az állam, illetve az anyakönyvi hivatalok által kibocsátott dokumentumok rendszerét módosítja. Az új rendelkezések egy modernebb, egyszerűbb procedúrát írnak elő, és digitális nyilvántartást vezetnek be. A szenátus elfogadta azt az RMDSZ által javasolt módosítást, amelynek értelmében kérésre kétnyelvű okmányokat állíthatnak ki az anyakönyvi hivatalok. „Hasonló rendelkezés van érvényben Felvidéken vagy Szerbiában is, semmi olyat nem kértünk, amire nem lenne példa máshol is Európában. Ez az erdélyi magyar közösség jogos törekvése, az anyanyelv-használati jogok kibővítése” – nyomatékosított az RMDSZ-es szenátor. A tervezet továbbá átemeli és megerősíti a polgárjogi törvénykönyv által már szentesített anyanyelv-használati jogot is, amelynek köszönhetően magyarul is házasságot köthetnek az ifjú párok, és tiltja az anyakönyvben szereplő személyes adatok bárminemű csonkítását vagy módosítását. (Transindex)

LEFIZETTE, HOGY NE ÍRJON RÓLA. Jogerősen egy év és négy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és 60 napnyi közmunkára ítélték Jósikafalva szociáldemokrata polgármesterét, Viorel Matișt, akit bűnösnek találtak vesztegetés vádjában. A Kolozs megyei elöljáró annyira tartott a negatív sajtótól, hogy lefizetett egy bloggert. Csakhogy lebukott, és éppen pár nappal a választások előtt született meg a jogerős ítélet is az ügyben. A kolozsvári fellebbviteli bíróság hétfőn alaptalannak ítélte Matiș fellebbezését, így az áprilisban megállapított büntetés immár jogerősnek számít, és az elöljárónak ki kell fizetnie a perköltségeket is. A közmunkát Bánffyhunyad vagy Magyargyerőmonostor önkormányzatánál kell majd elvégeznie. Az eljárás során beigazolódott, hogy a polgármester 1000 lejt és 200 eurót adott egy magát újságírónak tartó bloggernek, hogy az ne közöljön róla lejárató cikkeket. Több sajtótermék is megírta, hogy egy blogger az illető, aki nem tagja egyetlen újságírói szervezetnek sem. Az már korábban kiderült, hogy az Info Huedin és a Ziarul Clujean portálon megjelent lejárató cikkek miatt akarta a polgármester lefizetni a szerzőt, aki bejelentést tett erről a korrupcióellenes ügyészségen. (Főtér)

AZ RMDSZ SZÍNEIBEN INDUL A LEGTÖBB NŐ. Az idei önkormányzati választásokon induló női jelöltek arányát vizsgálta az Expert Forum. A tanulmányból kiderült, arányait tekintve az RMDSZ indítja a legtöbb női jelöltet, maga mögött hagyva az USR-t és a Plust (a két pártot az elemzés külön alakulatként tárgyalja). A lista legalján a liberálisok állnak. Mi több, Hargita megye messzemenően az első helyen áll a női jelöltek dobogóján, de jó helyen áll Kovászna megye is, Bákó és Arad megyékkel karöltve. A felmérés készítői kiemelik: a nők részévételi aránya a román politikában idén is gyenge, nem sokat változott 2016-hoz képest, még úgy sem, hogy új pártok jelentek meg a palettán. Akkor 267 242 jelölt közt 57 149 nő indult, azaz 21,38 százalékuk volt női jelölt, idén ez az arány 22.9 százalék. (Transindex)