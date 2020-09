Visszaszerezni Vásárhelyt

Marosvásárhely mindmáig legismertebb labdarúgója, illetve fociedzője értelemszerűen Soósnak drukkol, azért is, mert a jelenlegi vezetés az elmúlt években, évtizedekben semmit sem cselekedett a városért. Bölöni nézetével vásárhelyi polgárok ezrei – jobb esetben tízezrei! – azonosulhatnak, miként erdélyi magyar emberek is joggal vélekedhetnek úgy, elég volt a 2000 óta regnáló Dorin Florea polgármesterből és csapatából. Ugyan maga Florea most nem indul a városvezetői székért, ám helyette eddigi bizalmasa és jobbkeze, Claudiu Maior ágaskodik. E feledésre érdemesült, kártékony rendszertől kellene tehát végre megszabadítaniuk magukat a vásárhelyi választópolgároknak, ez pedig új irányvonalat szabhatna Bernády György városának.

Vásárhely e pillanatban ugyanis visszaszerezhető. Egyrészt azért, mert Soós Zoltán független magyar polgármesterjelöltet nem csupán a magyar pártok támogatják – négy évvel ezelőtt mindössze 1705 szavazattal maradt alul a küzdelemben –, hanem a román közösség szavazataira is számít, kampányában őket is megszólítja, reális választási alternatívát kínálva nekik. Marosvásárhelyen egyébként nagy a tolongás a polgármesteri székért, de jó esetben a több román nemzetiségű jelölt egymást üti ki a küzdőtérről. Maior mellett felbukkant a prérin a liberálisok új jelöltje, Benedek Theodora szívgyógyász, aki noha magyar körökben is forgolódik, kampányát nacionalistára színezte a féktelen és hírhedt liberális alelnök, Rareș Bogdan, ezért később Benedek magyarázkodni is kényszerült. Ám az egykori sebész Dorin Florea és a jelenlegi kardiológus, Benedek Theodora kapcsán az is rögzíthető, talán Vásárhelynek is jobb lenne, ha végre az orvosok gyógyítanának és a politikusok pedig közügyekkel foglalkoznának.

Maga Soós Zoltán egyébként úgy véli, a város az elmúlt húsz esztendő legfontosabb választására készül, s arról is említést tett, nagyobb esélye van a polgármesteri tisztség elnyerésére, mint eddig bármikor. Sőt, szerinte a vásárhelyiek többsége, nemzetiségtől függetlenül, változást akar. Ez biztató, miként az is, hogy erős hátszelet jelenthet, hogy a Kárpát-medence magyar közössége is neki szurkol, ám valójában ennél többre, a helyben járásba belefáradt marosvásárhelyi szavazópolgárok voksaira lesz szüksége. Hajrá Vásárhely, most tényleg sikerülhet!