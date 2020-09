Hosszú közös utat járt már be az Országos Fejlesztési Ügynökség, valamint a megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat egyes beruházások finanszírozása, végrehajtása tekintetében, és az elkövetkezendőkben is szoros kapcsolatot szeretnének ápolni – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyet Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, Manuela Pătrăşcoiu, az Országos Fejlesztési Ügynökség igazgatónője és Antal Árpád polgármester tartott a Sepsi Aréna előtt. Az elmondottakból egyebek mellett kiderült, Háromszékről negyven támogatási igénylés érkezett az ügynökséghez, ebből 19 Sepsiszentgyörgyről.

Egyes bukaresti politikusokkal ellentétben, a megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat vezetői nem csak a mandátumokban gondolkodnak, elsősorban a háromszéki emberek igényeinek, elvárásainak kell eleget tenniük, ezért a közép és hosszú távú beruházások is prioritást jelentenek – fogalmazott Tamás Sándor, hozzátéve: az ügynökséggel mindvégig jó volt a viszony, ennek köszönhetően több beruházás valósult meg a megyeszékhelyen, Kézdivásárhelyen és Kovásznán, valamint több községben. Elsősorban sportlétesítmények­ről van szó.

A továbbiakban is ezt az irányt szeretnék tartani, ezért a megyei önkormányzat múlt heti ülésén jóváhagyták annak a területnek az időszakos átadását, ahol a megyei sürgősségi kórház tüdőgyógyászata épül majd fel. Emellett a megyei önkormányzat több támogatási igénylést is benyújtott: az oltszemi Mikó-kastély restaurálására, a Gyárfás Jenő Képtár felújításának elmaradt munkálataira, valamint több megyei besorolású út korszerűsítésére. Az elnök arról is beszámolt, hogy az igazgatóval a nap folyamán meglátogatják a három városban található legjelentősebb létesítményeket, melyek építését a társaság támogatta.

Antal Árpád szerint hosszú utat jártak be közösen, hiszen csak a Sepsi Aréna ügyében igen sokszor kellett találkozniuk, de az együttműködés nem ért véget, hiszen az Aréna környékén versenyekre, jégkorongmeccsekre is alkalmas jégcsarnok létrehozását tervezik, amit reményeik szerint az ügynökség segítségével sikerül megvalósítani. A megyeszékhely 19 igénylése közül ez az egyik, de elsőbbséget élvez a tanuszoda létrehozása, valamint a kisstadioni létesítmény is, melyet szintén az ügynökség forrásaiból remélnek befejezni.

Manuela Pătrăşcoiu röviden ismertette az általa képviselt állami ügynökséget, mely az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül, így ma már sokkal szélesebb a beruházásaik skálája, a sportlétesítményeken és az úthálózatokon kívül az egészségügyi és oktatási egységek épületeinek (iskolák, óvodák, bentlakások) létrehozása, korszerűsítése, műemlékek restaurálása, művelődési otthonok rendbetétele is a hatáskörükbe tartozik. A hozzájuk fordulók igényeinek az állami költségvetésben évente előirányzott források függvényében tudnak eleget tenni, ugyanakkor több eljárás – így a közbeszerzések menete – nem tőlük függ, hanem a kormánytól.

Az igazgató arról is beszámolt, hogy hosszú idő után a kormány idén jelentős forrásokat biztosított, jelenleg az országban ötszáz helyen zajlanak általuk finanszírozott és felügyelt beruházások, ezek összértéke megközelíti a 900 millió lejt. Emellett kétszáz közbeszerzés folyamatban van. Az idei évben, valamint az elkövetkező időszakban az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését, bővítését célzó beruházások élveznek elsőbbséget – tette hozzá Pătrăşcoiu.