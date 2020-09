Bokor Tibor a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy eddig is nagyon jó együttműködés létezett a város és a fejlesztési ügynökség között, hiszen utóbbinak köszönhetően adták át 2008-ban az 1200 ülőhelyes Kicsid Gábor Sportcsarnokot, 2018-ban pedig a műjégpályát. Egyvalami még hiányzik a két sportlétesítmény közül, éspedig a fedett uszoda – hangsúlyozta az elöljáró, hozzátéve: újratervezték a majdani uszodát, minden szükséges felmérést elkészítettek és majdnem minden engedélyt beszereztek.

Manuela Pătrăşcoiu elégedetten nyilatkozott a jól karbantartott műjégpályáról, majd a fedett uszoda kapcsán elmondta, hogy amíg nem teljes az iratcsomó, hiányzik a tűzoltóság engedélye, addig nem lehet továbblépni, de amint az is meglesz, van esély a munkálat jóváhagyására, a kivitelezés azonban az ügynökség jövő évi költségvetésétől is függ. A beruházás elkezdéséhez kormányrendelet is szükséges, hiszen az érték meghaladja a tízmillió eurót – mondotta a vezérigazgató.

A sajtótájékoztatót követően a vezérigazgató és kísérete megtekintette a majdani fedett uszoda alapjait.