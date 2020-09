József Álmos nyugalmazott matematikatanár, helytörténész felvetette: a lakókkal való közvetlenebb kapcsolattartás érdekében körzetesíteni kellene a várost, minden tanácstag feleljen egy-egy városrészért, amelyet rendszeresen végigjárna, találkozhatna az utca- vagy tömbház-felelősökkel, és együtt azonosítanák a gondokat. Fontosnak tartja továbbá a műemlék épületek gondozását, a műemlékek listáján szereplő ingatlanok sorának gyarapítását – példaként említette a régi zsidó temetőt, az állomási víztornyot. Szeretné, ha Sugásfürdőn létrejönne egy borvízmúzeum vagy legalább egy ilyen tematikájú kiállítás, de egyfajta online korrepetálási rendszer kialakításán is érdemes lenne gondolkodni, hiszen sok szülő számára jelent gondot ez. Az anyanyelvhasználat kiterjesztésén tovább kell dolgozni, hiszen ez ügyben hiányosságok tapasztalhatóak.

Ehhez kapcsolódott Cserey Zoltán helytörténész egyik javaslata: Sepsiszentgyörgy utcaneveiben felülreprezentáltak a román személyiségek, a leghosszabb utcák ide tartoznak, ezért hozzá kell nyúlni ehhez a kérdéshez. A műemlék épületek kapcsán megjegyezte: a városnak dolgoznia kell azért, hogy tulajdonába kerüljenek olyan ingatlanok, mint a régi vágóhíd, a jelenleg a postának otthont adó Hungária Szálló vagy a dohánygyár. A romák felzárkóztatását, az Őrkő modernizálását is fontos teendőnek nevezte, ugyanakkor javasolta, hogy az idősek egyik nagy problémájára is keressenek megoldást: jelenleg ugyanis Sepsiszentgyörgyön nincs olyan idősotthon, elfekvő, ahol a beteg, mozgáskorlátozott személyeket gondoznák. Felvetette továbbá egy fürdő kialakítását az Olt partján, a Bedeházi-malom környékén.

Jánó Mihály művészettörténész felelevenítette az Antal Árpád által nyújtott segítséget a kilyéni unitárius templom falfestményeinek felújítása során, és a maga során a műemlék épületek gondozásának fontosságára, azok népszerűsítésére hívta fel a figyelmet, javasolva egyebek mellett további kiadványok megjelentetését, leírások, ismertetők beépítését olyan vendégforgalmi alkalmazásokba, mint a Visit Covasna.

Az elhangzottak kapcsán Antal Árpád arra világított rá: bár kampányban sikerekről, eredményekről ajánlott beszélni, úgy tisztességes, ha a kudarcokról is szól, és ide tartozik az, hogy a városnak még nem sikerült visszaszereznie néhány épületet. Továbbra is dolgoznak ezen, a régi vágóhíd ügyében közel állnak az áttöréshez, a szakszervezetek művelődési háza esetében pedig hosszú évek óta jelentkezett egy bukaresti szakszervezet, amely azt állítja, hogy ő a tulajdonos – előbb vagy utóbb megoldódnak ezek az ügyek, miként a szemerjai sportbázis is végül a város tulajdonába került. A kudarcokhoz sorolta továbbá a kisstadion nehézkes felújítását, de elégedetlen az Őrkő felzárkóztatásával is, és a román–magyar közeledés, párbeszéd ügyében sem történt nagy haladás – ugyanakkor a valós önkormányzatiság érvényesítése is lassúbb az elvártnál.