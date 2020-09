FÚVÓSZENE. A kézdivásárhelyi Wegener parkban a Vigadó Művelődési Ház szervezésében ma 17 órától a Tanulók Klubja fúvószenekara és mazsorettcsoportja tart előadást. A csoportok tanára és művészeti vezetője Kis Katalin, a zenekar tanára és karmestere Gyergyai Barna. A belépés ingyenes.

RÉGI BALLADÁK. A Vigadó Művelődési Ház szervezésében ma 19 órától a kézdivásárhelyi Demeter Elemér és Baricz Lajos Régi balladák címmel tart koncertet a Wegener parkban. Jegyár: 10 lej.

KARDIOFAKTÚRA-KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban pénteken 19 órától új felállásban jelentkezik a Kardiofaktúra tánczenekar: Gajzágó Áron (dobok, vokál), Kerekes Loránd (gitár, ének), Tóth László (basszusgitár, vokál), Wein­stein Csaba (gitár, ének).

MESEHETES. Pénteken 18 órától a kézdivásárhelyi Wegener parkban a Mesehetes tart rajzfilmzenés koncertet gyerekeknek és felnőtteknek. Jegyár: 10 lej.

KÓRUSTALÁLKOZÓ. Szombaton 10 órától kórustalálkozót szervez a Laudate Kamarakórus a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templom udvarán.

Színház

KÁNYÁDI SÁNDOR-EST. Ma 20 órától (esőnap: szeptember 25.) Sepsiszentgyörgyön a Múzeumkertben Az, amit mondani kell címmel Kányádi Sándor-estre kerül sor a Tamási Áron Színház színészei elő­adásában. A nézőket kérik, öltözzenek melegen.

BEMUTATÓ AZ ANDREI MU­REȘANU SZÍNHÁZBAN. Szep­tember 27-én, vasárnap 17 és 18 órától bemutatóval várja közönségét a sepsiszentgyörgyi román színház. Fatma Mohamed és Elena Popa előadásában a Destin(s) című produkció látható. A 0725 122 225-ös telefonon lehet helyeket foglalni.

Vízi mozi és színházi estek

A Floating Cinema & Theatre programsorozat befejezéseként ezen a hétvégén az árkosi Szentkereszty-kastély parkjában a Művész mozi szervezésében vasárnap 21 órától (esőnap: szeptember 28.) a Seveled című 2019-es magyar filmvígjátékot vetítik. A jegyvásárlás online történik a kulturális intézmények jegyértékesítő rendszerein keresztül. Árkosra autóbusz indul a sepsiszentgyörgyi buszpályaudvarról 10 és 16 órakor, visszaút 20.50-kor (egy utazás ára 5 lej).

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a Művész mozi műsorán ma: 16 órától Sonic, a sündisznó (japán–amerikai–kanadai animációs kalandfilm); 16.15-től Lassie hazatér (német családi kalandfilm); 18.15-től Bloodshot (amerikai fantasztikus akciófilm); 18.30-tól Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film); 20.30-tól Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthriller); 21 órától Az új mutánsok (amerikai sci-fi akciófilm).

Megjelent

A Székelyföld folyóirat szeptemberi számában Karácsonyi Zsolt, Bogdán László, Varga László Edgár, Botár Emőke, Bartha György, Ferentz Anna Kata, Rumi Enikő, Soós Amália, Czegő Zoltán, Béri Géza versei mellett Oravecz Imre, Döme Barbara, Káli István, Mikola Emese, Szentgyörgyi László, Tóth Benedek Ernő prózája olvasható. A Literata Hungarica rovatban Cseke Péter Egy 1935-ös „perújrafelvétel” története a Magyarok Romániában megjelenését követően címmel, az Aranyágban dr. Balázs Lajos Nyergestető (Az emlékezés különös története) címmel közöl tanulmányt. Sashalmi-Fekete Tamás A székelyszentléleki katolikus templom külső falképeinek sajátos ábrázolásáról és Zsigmond-kori kapcsolatairól, Obrusánszky Borbála Egy hun monda keleti párhuzamairól ír. Az Ujjlenyomatban Így éltünk címmel Dimény János feljegyzéseinek első részét adja közre dr. Nagy Lajos. A Szemlében: Zsidó Ferenc: Kétségbeesett nyugodtság (Kukorelly Endre: CéCéCéPé, avagy lassúdad haladás a kommunizmus felé); Biró Mónika Anita: „Mintha megrekedtem volna egy elnyújtott pillanatban” (Balázs K. Attila: Homokóriás), Pieldner Judit: Szárnybontás (Czilli Aranka: Nyitott ablak).

Hitvilág

BÚCSÚ. Szent Gellért püspök ünnepén a sepsiszentgyörgyi Csíki utcai templom búcsús ünnepe ma 18 órakor kezdődik, melynek szónoka Pál Áron újmisés csíkszentgyörgyi segédlelkész.

ŐSZI HÁLAADÁS. A kovásznai belvárosi református templomban őszi hálaadó istentisztelet lesz vasárnap 16 órától úrvacsoraosztással. ♦ A baróti unitárius egyházközségben vasárnap 11 órától tartják az őszi hálaadó, úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet. A szertartást Tatár Ágnes Tekla Imola V. éves és Demeter Ágnes II. éves teológiai hallgatók végzik. A köpeci, olaszteleki és bardoci hívek Barótra szállítását megoldja az egyházközség. Részvételi szándékukat, kérik, előzetesen jelezzék Jakab Tünde Gabriella kántor-irodavezetőnél a 0742 723 374-es telefonszámon. A következő vasárnaptól ismét 13 órától kezdődnek az istentiszteletek.

Szívünk napja

A Szívbetegek Sepsiszentgyörgyi Egyesülete szeptember 26-án, szombaton 11 órától tartja a Szívünk Napja, 2020 rendezvényt az Erzsébet park felső sétányán, a zenepavilonnal szemben, melyre meghívnak minden érdeklődőt. A rendezvény a nemzetközi szívnaphoz kapcsolódik, amelynek idei felhívása: Felelősséggel a szívünkért. Védőmaszk viselése és a távolságtartás kötelező. Előadók: dr. Albert István főorvos, az orvostudományok doktora: Megelőzhető-e a szívbetegség?; dr. Tatár Márta főorvos, az orvostudományok doktora, kovásznai szívkórház: Az életforma, a táplálkozás, a testmozgás és a természetes gyógytényezők a szívbetegségek megelőzésében. Az előadások magyarul hangzanak el, amit román nyelvű összefoglaló követ. A Kovászna Megyei Vöröskereszt önkéntesei vérnyomást, vércukrot, koleszterin- és trigliceridszintet mérnek, EKG-t is készítenek.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. v Szeptember 25-én és 26-án a Tega újra üveggyűjtést tart Sepsiszentgyörgyön. Ahogy korábban is, 5 kg üvegért 0,5 liter sört jár – kivételt képeznek a különböző síküvegek. Helyszínek: a Szabó Kati Sportcsarnok melletti parkoló (Stadion utca), a Penny üzlet előtti parkoló (Iosif Popoviciu utca 2. szám), a régi kenyérgyár (Kós Károly út), a buszállomással szembeni parkoló (Állomás utca), Kálvin téri parkoló, hulladékudvar (Energia utca. 2. szám). Az akció pénteken 13 órakor kezdődik. v A Tega Rt. vidéken is folytatja a lomtalanítást, ma Bikfalván és Szent­ivánlaborfalván, pénteken Maksán és Sepsibesenyőn szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mind­azok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

ÜGYFÉLFOGADÁS. A Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási programja: nyugdíjügyekkel kapcsolatos dokumentumok fogadása hétfőtől szerdáig 8.30–14, pénteken 8.30–12.30 óráig; temetkezési segély igénylése és kiadása kedden és csütörtökön 8.30–14 óráig; kezelési jegyek igénylése és átvétele hétfőtől csütörtökig 8.30–13.30, pénteken 8.30–12 óráig.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. Az egészségügyi előírások betartása kötelező.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.