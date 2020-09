A női Nemzeti Liga 2020/2021-es idényében várhatóan tizenegy csapat harcol a pontokért, a nevezők közül azonban meglepő módon hiányzik a tizenkétszeres bajnoki címmel büszkélkedő Târgoviște együttese. Rajta kívül még a Marosvásárhelyi Sirius nincs ott az időnap előtt befejezett tavalyi küzdelem­sorozat tizenhárom csapatos mezőnyéből. Akárcsak egy évvel ezelőtt, Háromszéknek most is két képviselője lesz a bajnokságban: a négyszeres bajnok és ötszörös Román Kupa-győztes megyeszékhelyi Sepsi-SIC mellett a Kézdivásárhelyi SE is újabb remek szezon reményében vág neki a harmadik élvonalbeli pontvadászatának.

A szakszövetség, a befejezetlen előző idény rangsorát véve alapul, a tizenegy csapatot két csoportra osztotta, a Kovászna megyei alakulatok pedig külön ágra kerültek. Az A-csoportban a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek mellett az Aradi FCC Barchet, a Kolozsvári U, a Konstancai Phoenix, a Bukaresti Rapid és a Nagyváradi Rookies kapott helyet, míg a B-csoportban a Szatmárnémeti VSK, a Brassói Olimpia, a KSE, az Alexandria és a Bukaresti Agronómia szerepel.

A kétcsoportos bajnokság új lebonyolítási rendszert kapott, amely várhatóan három szakaszból áll majd. Az elsőben mindenki játszik mindenkivel, azaz a csapatok oda-vissza meccseket játszanak három-öt fordulós tornák keretében. Amennyiben a nemzetközi versenynaptár megengedi, az első tornára várhatóan novemberben, a másodikra decemberben kerül sor. A második szakaszban ismét két csoportra osztják a mezőnyt: a legjobb három-három csapat egymás ellen folytatja tovább (1–6), míg a másik öt együttes egymással játszik (7–11). Ezúttal is oda-vissza alapon zajlik a küzdelem, és ha a járványhelyzet engedi, már fordulók lesznek a középszakaszban. A harmadik szakasz is az egészségügyi helyzettől függ: ha lehetőség van rá, a rájátszásra a hagyományos módon kerül sor, ha nem, akkor újfent teremtornákon bonyolítják le a küzdelmet. A bajnokság várhatóan 2021. április végén, május elején fejeződhet be.

A Román Kupára csak hét csapat nevezett, s az első Euroliga-szezonjára készülő címvédő Sepsi-SIC alanyi jogon, automatikusan bejutott a négyes döntőbe. A többi hat együttest két csoportba sorolták, s október 27–29. között teremtornát játszanak: az A jelzésű hármasba Szatmárnémeti, az Agronómia és a KSE, míg a B-be az Arad, a Brassó és a Konstanca került. A Final Fourba a Sepsi-SIC mellé a két csoportelső és a legjobb második helyezett jut be, a döntő pedig 2021 februárjában vagy márciusában lesz.