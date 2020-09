A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház udvarán tegnap átadott új sürgősségi egység lehetővé teszi, hogy az eddigi ideiglenes felület helyett korszerű létesítményben végezzék a sürgősségre érkezők járványtani szűrését. Az ott helyben elkülönített részlegen részesítik sürgősségi ellátásban a koronavírussal fertőzött, illetve a fertőzés gyanújára utaló tüneteket mutató pácienseket, a többiek pedig a szűrés után szintén innen indulnak tovább a sürgősség korábban is működő osztályára.

András-Nagy Róbert kórházmenedzser hangsúlyozta, a koronavírus-járvány ideje alatt hozott kórházon belüli intézkedések elsősorban a betegek és az egészségügyi személyzet biztonságát célozták, valamint azt, hogy az intézmény tudja ellátni továbbra is a sürgősségi kórház szerinti besorolásának megfelelő feladatokat, ebbe a szervezési láncba tartozik a sürgősségi ellátás kibővítése is az új moduláris egységgel. Itt történik a beérkezők járványtani szűrése és a besorolás szerinti átirányítása a nem fertőzött, gyanús és fertőzött esetek ellátására berendezkedett sürgősségi egységek felé – mondta a kórházvezető. András-Nagy Róbert megköszönte a támogatást a sepsiszentgyörgyi Rotary Klubnak, amely közel 100 ezer lejjel járult hozzá az új egység létrehozásához, valamint a MOL-nak, amely a Polgártárs Alapítvány révén 130 ezer lej értékben támogatta a megvalósítást. A megyei önkormányzat költségvetéséből közel 350 ezer lejt kapott a kórház erre a célra, a teljes beruházás értéke 530 ezer lej. A közel 200 négyzetméter felületű létesítmény mellett kialakítottak egy PCR mintavételi egységet, hasonlóan a moduláris sürgősséghez, ez is könnyűszerkezetű épület, fedett várófelülettel.

Az új létesítmény gyakorlatilag a kórház bejáratánál működő szűrősátor szerepét veszi át és korszerű feltételeket biztosít a különböző betegkategóriák elkülönítésére, sürgősségi ellátására – hangsúlyozta Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke. A megye­vezető emlékeztetett arra, hogy hasonló összefogással, a megyei önkormányzat, a kórház, a civil szféra és vállalkozók együttműködésével jött létre a kórház PCR laboratóriuma, amelyben havonta átlagban ezerötszáz tesztet végeznek.

A bővített sürgősségi osztály működését dr. Camelia Mîndru, a sürgősségi osztály vezetője mutatta be a sajtó képviselőinek. Elmondta, ezentúl minden sürgősségi eset az új egységbe érkezik, itt döntik el, hogy innen hová irányítják. A pozitív koronavírusteszttel érkezőket külön bejáraton fogadják az épület egyik szárnyában, a többieket a központi bejáraton át fogadja egy asszisztens és egy regisztrátor, a páciens panasza, tünetei alapján itt dől el, hogy felmerül-e a kronavírus-fertőzés gyanúja, mely esetben ebben az épületben vizsgálja és látja el szakorvos és itt végzik el a gyorstesztet. Ha a panaszok és tünetek nincsenek összefüggésben a koronavírus-fertőzéssel, akkor az illetőt a kórház főépületének oldalszárnyi régi sürgősségén látják el. A moduláris sürgősségi blokkba érkező szakorvosok egy hátsó bejáraton lépnek az épületbe, védőfelszerelést öltenek és megvizsgálják a fertőzésgyanús, illetve fertőzött betegeket, a sürgősségi orvossal közösen döntenek a beutalásról, illetve hazaengedésről, kilépéskor fertőtlenítik magukat, és úgy térnek vissza a kórházi osztályra. A gyorsteszt csupán irányadó, ennek eredményét tizenöt perc múlva közlik, ha felmerül a fertőzés gyanúja, a pácienst a fertőzőosztály érintett részlegére helyezik és elvégzik a PCR-tesztet – magyarázta a szakember. Lapunk kérdésére Mîndru doktornő elmondta, jelenleg vele együtt öt szakorvosa van a sürgősségnek és húsz asszisztens dolgozik az osztályon, a napi 100–200 közötti a betegforgalom és a normatíva szerint legalább nyolc sürgősségi orvosra lenne még szükség. Az új egységben legtöbb tíz páciens egyidejű ellátására van lehetőség, itt rendelkezésre állnak a sürgősség már meglévő hordozható lélegeztetőgépei, amelyek segítségével az erre szoruló beteget el tudják látni addig, amíg az intenzív osztályra áthelyezik és intubálják – tudtuk meg dr. Roșu Mátyás orvos igazgatótól.

A Háromszék kérdésére válaszolva András-Nagy Róbert elmondta, a tünetmentes pozitív teszteredményűek tekintetében továbbra is érvényes a 48 órás beutalási kötelezettség, ez elsősorban a páciens érdekében történik, hogy ez idő alatt tudják elvégezni a szükséges analíziseket, mert gyakori, hogy a fertőzött teljesen egészségesnek érzi magát, de a vizsgálatok során kiderül, hogy a laboratóriumi eredményei eltérnek a normálistól, ugyanakkor csak a kórházi kezelőorvos állíthat ki igazolást betegszabadságra.



Nincs tünetmentes a fertőzöttek között

A tegnap déli jelentés szerint a megyei kórházban negyvenhat koronavírussal fertőzött beteget kezelnek, a fertőzőosztályon ellátott harminchat páciens közül egy kilenc év alatti gyermek, a többiek felnőttek, kettő kivételével állapotuk súlyos, illetve nagyon súlyos. A covidos sebészeti osztályon hét beteget látnak el, ebből három-három sebészeti, illetve szülészet-nőgyógyászati és egy ortopédiai eset, intenzív terápiára három fertőzött szorul, mindannyan kritikus állapotban vannak. A megyei kórházban hét fertőzésgyanús esetet tartanak nyilván, közülük senki nem szorul intenzív ellátásra. A szeptember 16–23. közötti időszakban negy­vennyolc páciens hagyta el a kórházat, akit COVID-19 diagnózissal kezeltek, az elmúlt hét nap alatt öt haláleset történt a kórházban, amely összeköthető az új koronavírus-fertőzéssel, közülük négyen Kovászna megyeiek, egy elhunyt Brassó megyei – közölte a kórház vezetősége.