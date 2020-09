A száz aláíró, köztük ismert román és magyar személyiségek – orvosok, lelkészek, vállalkozók, sportolók – rávilágítanak arra, hogy most vasárnap két évtizednyi stagnálás után nagy esély kínálkozik arra, hogy új korszak kezdődjön a város életében. „Kevés olyan pillanat van, amikor ilyen egyértelmű a döntés, amikor ilyen világosan látszik, hogy mi között kell választani. Egyetlen választás sem volt az elmúlt húsz évben, amikor ekkora esélyt kaptunk volna a változásra” – áll a felhívásban, melynek szerzői azt is világossá teszik, hogy talán ez az utolsó pillanatok egyike, amikor kezünkbe vehetjük sorsunk irányítását, visszafordítva a város hanyatlását. A választások tisztaságának fontosságát is hangsúlyozzák: „Sosem volt ennyire fontos a választások tisztaságára vigyázni. Ahhoz, hogy ne csalhassanak, hogy egyértelmű többséget szerezzünk, mindannyian el kell menjünk szavazni”. (Maszol)

MENEKÜLNEK AZ ELNÖKÖK. Tömegesen menekülnek a feladat elől a választókörzetek kijelölt elnökei pár nappal a szavazás előtt. Beszterce-Naszód megyében például a kijelölt elnökök és a helyettesek 40 százaléka jelezte a megyei választási irodának, hogy egészségügyi vagy személyes okok miatt mégsem vállalnák a munkát, de olyan is volt, aki azzal indokolta a távolmaradást, hogy szeptember 27-én épp külföldön lesz. Arad megyében sem jobb a helyzet, ahol a kijelölt választókörzet-elnökök húsz százaléka érezte úgy, hogy talán mégsem jó ötlet több mint 12 órát ücsörögni egy teremben, miközben jönnek-mennek a választópolgárok, és ki tudja, hogy meg lehet-e úszni fertőzés nélkül. Az Arad megyei 437 szavazókörzet közül 108-ban kell emiatt elnököt cserélni. Ezekre a posztokra persze önként lehet jelentkezni, általában jogászok, közgazdászok, de főleg tanárok szoktak érdeklődni iránta, természetesen azért, mert megfizetik. A felmondásokat tegnapig lehetett benyújtani, ezt követően az állandó választási hatóság új elnököket vagy helyetteseket kell kijelöljön ott, ahol erre szükség van. (Főtér)

BUSZJEGYEK GUGGOLÁSÉRT. Testmozgásra sarkalló okosmegállót avattak fel tegnap Kolozsváron. Az Unió (Memorandumului) utca déli végében felállított buszmegállóban ingyen közlekedési jegyet kap az, aki húsz guggolást végez. A Sports Festival kezdeményezésére kialakított okosbuszmegálló két héten keresztül üzemel. „A kolozsváriak két héten keresztül egészséges módon és ingyenesen juthatnak buszjegyhez, ha húsz guggolást végeznek. A szelvény neve szimbolikusan Egészségjegy, és egy utazásra érvényes a város tömegközlekedési hálózatán, a városon belül” – olvasható a Sports Festival közleményében. A tájékoztatás szerint a húsz guggolást reggel 5 és este 11 között lehet elvégezni két perc leforgása alatt egy kis robot előtt. A jegyet kibocsátó eszköz szoftvere egy videókamera segítségével azonosítja a résztvevő térdmozgását és megszámolja az ismétléseket. Aki sikeresen elvégezte a feladatot, egy buszjegyet kap az automatából. A Sports Festival a Sport Európai Hete alkalmából indította el egészségkampányát, amelynek célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése. (Agerpres)