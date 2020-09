Növelni kell a gyermekpénzt

A kormány július 29-én fogadott el sürgősségi kormányrendeletet arról, hogy a gyermekpénz mértéke a parlament tavalyi döntésével ellentétben több szakaszban növekedjen. A sürgősségi kormányrendelet augusztusra 20 százalékos emelést, a 2021-re és 2022-re további két-két növelést írt elő. A kormány döntése értelmében a 2 és 18 év közötti kiskorúak után járó gyermeknevelési pótlék havi 185 lejre, a 2 év alatti gyermekek, valamint a 18 év alatti fogyatékkal élő kiskorúak járandósága havi 369 lejre növekszik.

A parlament augusztus közepén úgy módosította ezt a sürgősségi kormányrendeletet, hogy eltörölte a többszakaszos emelést, és a gyermeknevelési pótlék azonnali megduplázását írta elő. A kormány ezt a tervezetet támadta meg az alkotmánybíróságon, az óvást azonban megalapozatlannak találta a taláros testület.

A gyermeknevelési pótlék növelése körüli politikai csatározás már 2019 decembere óta tart. Akkor fogadta el a parlament azt a tervezetet, amely előírta, hogy a gyermekpénz 150 lejről 300 lejre emelkedjen. A Nemzeti Liberális Párt (NLP) törvényhozói akkor nem szavaztak, így tiltakozva az ellen, hogy a parlament további terheket helyezne a jelentős hiánnyal rendelkező állami költségvetésre. Utólag, 2020 januárjában az Orban-kormány úgy döntött, hogy egy sürgősségi kormányrendelettel augusztusig halasztják a gyermekpénz megduplázásáról szóló parlamenti döntést. A parlament viszont nem hagyta jóvá az erről szóló sürgősségi kormányrendeletet, és újabb tervezetet fogadott el a gyermekpénz megduplázásáról. A kormány ezt a jogszabályt is megtámadta az alkotmánybíróságon, de csakúgy mint most, az alkotmánybírák akkor is alkotmányosnak találták a parlament döntését.