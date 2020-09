Döcögős idénykezdet – egy vereség és sorozatban három döntetlen után – újabb nehéz mérkőzésre számíthat a Sepsi OSK, ugyanis a Mihai Teja irányította FC Voluntari jól kezdte a 2020–2021. évi szezont, az első négy fordulóban hét pontot gyűjtött. Az Ilfov megyei csapat két győzelem és egy döntetlen után az előző fordulóban először szenvedett vereséget a szezonban hibátlan Craiova vendégeként. A Sepsi OSK és a Voluntari védekezése is hasonló hatékonysággal működik, mindkét együttes négy gólt kapott az első négy fordulóban, míg a támadásokat figyelembe véve az Ilfov megyeiek jobb mutatóval rendelkeznek, hiszen míg a háromszéki csapat három gólt jegyzett, addig Mihai Teja labdarúgói ötször köszöntek be. A két együttes az élvonalban eddig tízszer találkozott, a sepsiszentgyörgyi alakulat mindössze egyszer tudta begyűjteni a három pontot, ötször a Voluntari örülhetett, míg négyszer osztozkodtak a pontokon. Ezeken az összecsapásokon a Sepsi OSK nyolc, az FC Volun­tari tizennyolc gólt szerzett.

„A következő ellenfelünkkel is nehéz mérkőzésünk lesz, elsősorban azért, mert idegenben játszunk, másodsorban pedig azért, mert az előző fordulókban a Volun­tari kiváló formában szerepelt. Hozzánk hasonlóan több játékost kicseréltek, viszont úgy tűnik, megtalálták a megfelelő erőforrásokat ahhoz, hogy jól teljesítsenek. Számukra a jó idénykezdés pontszerzéssel is társult, ellentétben velünk, hiszen eddig nem sikerült győznünk. A legutóbbi találkozó után beszélgettem a labdarúgókkal, és bízom benne, megértették, hogy a győzelem érdekében sokkal többre van szükség, mint amit eddig nyújtottak. Az első három fordulóban erős ellenfelekkel játszottunk, és azok a meccsek számunkra nem alakultak sikeresen, a Viitorul elleni teljesítményünk pedig hagyott némi kívánnivalót maga után. A folytatásban mindenképp javítanunk kell a megítélésünkön. Remélem, a Voluntari elleni mérkőzésre fizikailag és mentálisan is jobb állapotban leszünk” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

Az 5. forduló programja: FC Voluntari–Sepsi OSK (ma, 18 óra), FC Argeș–Craiova (ma, 21 óra), Academica Clinceni–Medgyesi Gázmetán (szombat, 14.45 óra), FC Viitorul–Astra Giurgiu (szombat, 21.30 óra), Kolozsvári CFR–Chindia Târgoviște (vasárnap, 19 óra), Jászvásári Poli–FCSB (vasárnap, 21.45 óra), FC Hermann­stadt–FC Botoșani (hétfő, 18 óra), FC Dinamo–Aradi UTA (hétfő, 21 óra). A mérkőzéseket a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Sport / Plus élőben közvetíti.

Nyeretlen ellenféllel játszik a KSE

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában a Kézdivásárhelyi SE szombaton 17 órától a sereghajtó Barcarozsnyói Olimpic vendége lesz, míg a Sepsi OSK II. ma 17 órától a sepsiszentgyörgyi stadionban Blejoi csapatát fogadja. Az előző játéknapon a céhes város együttese nyerte a háromszéki rang­adót, míg a Barcarosznyó idegenben, a Blejoi pedig hazai pályán szenvedett vereséget.

A 3. forduló programja (17 óra): * ma: Brassói Corona–Astra Giurgiu II., Székely­udvarhelyi FC–Brassói Kids Tâmpa, Sepsi OSK II.–Blejoi * szombaton: Barcarozsnyói Olimpic–Kézdivásárhelyi SE, Plopeni–Brassói SR. (miska)