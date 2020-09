A Celtic FC és a Dinamo Zagreb elleni találkozókhoz hasonlóan ezúttal is remekül kezdett az FTC, a 7. percben Botka Endre előkészítését az elefántcsontparti csatár, Franck Boli értékesítette. A műfüves pályán rendezett mérkőzés folytatásában a házigazdák átvették az irányítást, többet birtokolták a labdát, és kapura lövésig is többször eljutottak. Egyre veszélyesebben futballozott a Molde, ám fölénye meddőnek bizonyult, fél óra után ismét a vendégek akarata érvényesült. A magyar bajnokcsapatnak a szünet előtti hajrában ismét védekezésben kellett bizonyítania, de ebben az időszakban is jól meg­oldotta feladatát.

A második félidőt is kiválóan kezdte az FTC, az 52. percben Botka újabb pontos beadását Myrto Uzuni váltotta gólra. A Molde csakhamar egy szögletből szépített az 55. percben Leke James révén, majd újabb góllá érett a hazai csapat fölénye, a 65. percben Magnus Wolff Eikrem kiegyenlített. A Ferencváros nem tudta megtörni ellenfele lendületét, így a 83. percben Martin Ellingsen találata után hátrányba került, viszont a 87. percben Ihor Haratin büntetőből döntetlenre mentette a párharc első mérkőzését.

A Molde – amely története során egyszer, az 1999/2000. évi szezonban szerepelt a BL főtábláján – sorozatban a 11. hazai európai kupamérkőzésén nem talált legyőzőre, otthon 2015 novemberében kapott ki legutóbb. Az FTC eddig egyszer, 25 évvel ezelőtt szerepelt a BL főtábláján, azóta a magyar csapatok közül csak a Debrecen járt sikerrel a 2009/2010. évi idényben.

A párharcnak óriási anyagi tétje is van, mivel a BL csoportkörébe jutás jelentősen több pénzt ér, mint a vesztesnek az Európa-liga főtábláján való szereplés: eddig mindkét csapat 6,4 millió eurót keresett a selejtezőben, amelyik innen továbbmegy, az további 15,25 millió euróval gazdagodik, míg az El-csoportkör 2,92 millió eurót ér.