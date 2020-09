Erős önkormányzati frakciót akarnak Kovásznán

A tájékoztatón szó esett az RMDSZ-es városvezetés eddigi megvalósításairól, a jövőbeli tervekről, s Kopacz Levente politikai beszámolót is előterjesztett. Utóbbiról elmondta: a szövetség eddigi kovásznai munkáját sok támadás érte az utóbbi időben, ami arra késztette, hogy beszámoljon az elmúlt négy év tevékenységéről.

Gyerő József elmondta: az eredményekről a kovásznaiak meggyőződhettek, de továbbra is vannak kihívások, az is igaz, hogy vannak adósságaik is. Hangsúlyozta: habár a közvélemény biztos a győzelmében, ez nem jelenti, hogy nem kell elmenni választani. A polgármester munkájának hatékonyságához szükség van az erős tanácsi támogatásra, legkedvezőbb lenne, ha a helyi tanácsban 2/3-os többséget tudhatna magának az RMDSZ – húzta alá. Mindenkit kér, aki neki szavaz bizalmat, hogy szavazzon az RMDSZ helyi és megyei listájára, Tamás Sándor megyeitanácselnök-jelöltre.

Gyerő József nem tért ki részletesen az utóbbi négy év megvalósításaira, mint mondta, ezek tanulmányozhatóak Facebook-oldalán, a szétosztott kampányfüzetekben is. A terveket illetően is tömören fogalmazott: továbbvinni a nagy pályázatokat, új lehetőségeket, pénzforrásokat azonosítani és értékesíteni, közösségi eseményeket szervezni.

Jeszenovics Károly értékelése szerint összhang jellemezte az elmúlt négy év munkáját, sok a megvalósítás, van látszata a tevékenységüknek. Fontos, hogy továbbra is jó csapatként működjön a tanács, csak így segíthetik a polgármester elképzeléseinek, terveinek megvalósítását, a város fejlesztését.

Molnár János a kovásznai magyar–magyar versenyről szólva elmondta: a kampány kezdetén tárgyalt a riválisokkal, azt kérte, legyen tisztességes a kampány. Erre ígéretet is kapott, ám a további történések nem ezt mutatták. Egymás gyalázásával nem hozhatnak több választót az urnák elé, ez pedig a román pártoknak kedvezhet – fogalmazott.

A magyar ellenzék tisztességtelennek tartott kampányáról Gyerő is szólt, elmondva: sok támadás érte őt és az RMDSZ-es városvezetést általában. Nem kíván élni a replika jogával, nem akarja, hogy az elvtelen vita csömört keltsen a polgárok körében – összegzett.

Kopacz Levente politikai beszámolójában kiemelte, a városi RMDSZ-szervezet – polgármester, alpolgármester, megyei és helyi tanácstagok – évente a fizetésük, illetve képviselői járandóságuk egy részét a nemzeti identitást erősítő programok szervezésére, diákok tanulási kedvének ösztönzésére, jótékonysági akciókra fordították.

Demes Barna azt emelte ki: Kovászna jövőjét a turizmus jelenti, a város tízezer lakosából ezren ebben az ágazatban dolgoznak. Több évtizednyi szociális turizmus után változás észlelhető, igényesebb vendégek érkeznek a városba. A turizmus fejlesztése szempontjából már vannak megvalósítások, további tervek is elkészültek, jó irányban halad Kovászna – húzta alá.