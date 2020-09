Fiatalokra alapoz az EMSZ

Az idősebbek tapasztalata mellett az ifjak lendületére alapoz az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), ennek megfelelően a Háromszéken versenybe szálló 367 tanácstagjelöltjükből 137 fiatal vagy nagyon fiatal, köztük öt polgármesterjelöltjük is – hívta fel a figyelmet Bálint József, az EMSZ megyeitanácselnök-jelöltje tegnapi kampányzárójukon.

A kampányt értékelve Bálint József elmondta: tisztességes versenyt akartak, és kisebb kisiklásoktól eltekintve ezt sikerült is megvalósítani, ebben jelöltjeik példát mutattak. Azt is példamutatásnak szánják, hogy ilyen sok fiatal szerepel a jelöltlistákon, üzenni szeretnék, hogy nekik is van helyük itthon.

A kampányzáró eseményen legfiatalabb önkormányzati képviselő- és polgármesterjelöltjeik vettek részt, akik többnyire azt hangsúlyozták: az ifjak itthon maradásáért kívánnak dolgozni a helyi tanácsokban. Tatár Imola sepsiszentgyörgyi polgármesterjelölt bizonyítani szeretne, a megyeszékhelyi listán induló Kolcza István folytatná a munkát, ugyancsak itt indul mandátumért Benkő Kriszta és Sorbán Kinga. Az esztelneki községvezetői tisztségre pályázó Salamon Balázs azt emelte ki, hogy az EMSZ a választás lehetőségét biztosítja. Ugyancsak az esztelneki tanácsba pályázik Csavar Attila. Csavar Kinga és Boldizsár Zoltán a kézdiszentkereszti tanácsban kíván dolgozni a község fejlesztéséért, a fiatalokkal való jó kapcsolattartásért. Kovács Attila torjai polgármesterjelölt a változás fontosságára hívta fel a figyelmet, ugyancsak a felső-háromszéki tanácsba készül Cserei János. Johann Taierling, az EMSZ megyeitanácstag-jelöltjeinek listavezetője a munkahelyteremtést tekinti fő feladatának.