Együtt fejleszteni Kézdivásárhelyt

A kézdivásárhelyi RMDSZ önkormányzati jelöltlistáján bejutó helyet kapott a MPP két képviselője is, Szigethy Kálmán és Lukács László. Mindketten ismerik a közigazgatást, előbbi városi tanácstagként, utóbbi alpolgármesterként, városi, majd megyei tanácstagként vett részt a döntéshozatalban. Az RMDSZ-szel való együttműködésük annak köszönhető, hogy ők is a város fejlődését tekintik elsődleges céljuknak, „amikor a csapatunkat állítottuk össze, a cél az volt, hogy Kézdivásárhely érdekében fogjunk össze” – mondotta Bokor Tibor. „Szi­gethy Kálmán és Lukács László nem akármilyen szerepet töltött be a pártjukban, alakulatuk vezetői, hangadói voltak. Kálmán azért van velünk egy csapatban, mert minden évben olyan dolgokat fogalmazott meg, amelyek a várost vitték előre. Rá szükségem van. Lukács Lászlót sem véletlenül választottam: ő alpolgármester volt, megyei- és várositanács-tag, ismeri a helyzetet, jól tudunk együtt dolgozni” – tette hozzá, kijelentve: „Hiszem és tudom, hogy becsületes munkával, együtt tudjuk fejleszteni a várost.”

Szigethy Kálmán úgy fogalmazott: az utóbbi idők országos, valamint helyi közéleti történéseit figyelembe véve döntöttek úgy, hogy folytatják az együttműködést az RMDSZ-szel. „A magyarellenesség más méreteket ölt, amikor magyar–magyar széthúzás van. A zűrzavar és a káosz helyett mi a biztos fejlődés útját választjuk. Nekünk nagyon fontos az együttgondolkodás. Kézdivásárhely fontosabb bármilyen politikai pártnál és funkciónál. Azért döntöttünk úgy, hogy összefogunk Bokor Tiborral és csapatával, mert együtt, egy erős csapattal tudjuk megoldani a város problémáit” – érvelt Szigethy, majd hozzátette: Bokor Tiborral együtt lehetett dolgozni az elmúlt négy évben is, lehet konstruktívan vitázni vele, és eredményeket elérni.

Tamás Sándor szerint nem úgy lehet egy választást megnyerni, hogy az ellenfelet méltatlan helyzetbe hozzuk. „A magyar ellenféllel nem foglalkoztam, nevüket sem negatív, sem pozitív kontextusban ki nem ejtettem. És ez volt jellemző a kampányunkra is, Kézdivásárhelyre is, Bokor Tiborra is. Mi nem így akarunk kampányolni. Azt akarjuk megmutatni, hogy így élünk és így dolgozunk, mert az embereknek ezt kell látniuk” – fogalmazott. Mint mondta, nem ígértek toronyórát láncostól, és nem is tettek szakmailag megalapozatlan ígéreteket, ugyanakkor cáfolta, hogy ők bárki személyével „kampányolnának”. „Mi a magyar kormánnyal, Semjén Zsolttal, Böjte atyával vagy Potápi Árpáddal nem kampányolunk, hanem évek óta együtt dolgozunk. Így van ez Szigethy Kálmánnal és Lukács Lászlóval is, velük is együtt dolgozunk, ezért vagyunk most egy csapatban” – mondta, majd hozzátette: „A városvezetés nem délutáni szabadidős foglalkozás vagy önképzőkör. Itt egy kicsivel több emberi tartásra, komolyságra és szakmai tudásra van szükség.”