Szilveszter Szabolcs úgy fogalmazott: azért vállalt tisztséget, mert a kézdivásárhelyi vízproblémát meg akarja oldani. „Nem politikai ambíció hajt, hanem kihívást látok benne. Pártszínektől függetlenül, ha az előző városvezetők is legalább annyira odaálltak volna a hálózat karbantartása mellé, mint a jelenlegi önkormányzati testület, akkor nem ebben a helyzetben lennénk” – mondta a tanácstag. Hozzátette: „Vannak még problémák, de jó úton haladunk: az előző hónapokhoz képest jelentős előrelépés észlelhető, és nem a technika vívmányaival, hanem egyszerű hozzáállással már számottevő javulást értünk el. Nincs napi sárlé és nincs napi vízelzárás. Gondok voltak, vannak és lesznek, de mi megpróbálunk a lehető leghamarabb és leghatékonyabban eljárni minden esetben”. Szilveszter Szabolcs arra kéri a lakosságot, hogy amint hibát észlelnek, jelezzék, fogalmazzák meg építő jellegű kritikáikat is, de ne üljenek fel az álhíreknek és uszításnak.

Pap Lajos mérnök határozottan állította: a gócpontokat beazonosították, ezekre koncentrálnak. „Megjöttek az új nyomásmérők, hamarosan üzembe is helyezzük azokat. Elsőként a Szabadság utcában tesztelünk, amint azt ígértük. Emellett megkezdtük az első kritikus pont felszámolását, a Bethlen Gábor utcában, ezt legkésőbb október első hetére megoldjuk” – számolt be a mérnök. Elmondta továbbá, hogy megkapták a rendelést az önkormányzattól a Csernátoni utca munkálatainak elindítására, október második hetében látnak neki dolgozni. Ha az idő is engedi, a Gyárak utcájában lévő harmadik neuralgikus pontot is szeretnék felszámolni még idén. A megyei szolgáltató jelenleg vízszerelőt és szakképzetlen munkásokat keres, várják a helyiek jelentkezését.

Újságírói kérdésre válaszolva Pap Lajos határozottan cáfolta Balázs Attila megyei önkormányzati képviselő, az EMSZ polgármesterjelöltje lapunkban is megjelent kijelentését, miszerint az ő javaslatára került volna a vízszolgáltató kézdivásárhelyi részlegének élére.