Következő írásunk

Közleményben tudatta a Prime Kapital ingatlankezelő és befektetőcsoport, hogy folytatják a sepsiszentgyörgyi Sepsi Value Centre bevásárlóközpont építését, melyet a járványhelyzetre való tekintettel az év elején leállítottak. A csoport azt is közölte, hogy a 16 ezer négyzetméternyi kereskedelmi felületet magában foglaló létesítményben a megye első hypermarketje fog működni a Carrefour égisze alatt, emellett több romániai és nemzetközi kereskedelmi társaság nyit üzletet, illetve helyi kereskedők és szolgáltatók is helyet kapnak.