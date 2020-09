Önkormányzati választások 2020 /Frissítve/

Ma reggel héttől este kilencig várják a szavazókörzetek a választópolgárokat, polgármestereket, megyei tanácselnököket, helyi és megyei önkormányzati képviselőket választhatunk a közvetkező négy évre. Az idei helyhatósági választás több szempontból is rendhagyó, a járvány miatt három hónappal halasztották, most pedig rendkívüli biztonsági intézkedések mellett zajlik. Országosan 18 295 485 polgárt várnak az urnákhoz, Háromszéken 188 220 személy szerepel a választási névjegyzékben. Mindenki csak a lakhelye szerinti szavazókörzetben adhatja le voksát.

12 órás adatok

A déli 12 órás részvételi adatok szerint a székelyföldi megyék továbbra is sereghajtók. Országosan a szavazásra jogosultak 15,69 százaléka nyilvánított véleményt, Háromszéken 11,63 százalék. Hargita megye 0,7-0,8 százalékkal jár előttünk. Az erdélyi megyék többsége az országos átlag alatt teljesít, a legmagasabb részvétel a déli megyékben van, Teleorman például listavezető 22,89 százalékkal. Megyénkben vidéken tapasztalható nagyobb szavazókedv, kicsivel több férfi járult urnákhoz, mint nő és legszorgalmasabbak a 45-64 év közöttiek, őket a még idősebb korosztály követi.

Jelenlét 10 órakor

Délelőtt tíz órakor az országos jelenlét 7,46 százalékos volt, Háromszéken azonban eddig az időpontig csak a jogosultak 5,01 százaléka járult az urnákhoz. Eddig az időpontig a székelyföldi megyékben a legkisebb a szavazókedv. Négy évvel ezelőtt országosan 7,93 százalékos volt a részvétel 10 órakor.

Biztonsági intézkedések

A kormány által előírt óvintézkedések szigorúak és mindenki számára kötelezőek:

– az urnabiztosoknak az orrot és a szájat eltakaró maszkban kell ülniük, egymástól minimum egy méter távolságra, és kesztyűt is kell viselniük

– a választópolgároknak is kötelező maszkot viselniük a szavazóhelyiségben, be- és kimenetelkor a kezüket is fertőtleníteni kell, a bejáratnál testhőmérsékletüket is ellenőrzik

– személyi igazolványunkat magunk tartjuk a scanner elé és a lista ellenőrzésénél is a mi kezünkben marad, maszkunkat csak az azonosítás miatt húzhatjuk le néhány pillanatra, de legalább másfél méterre kell állnunk az urnabiztostól

– akinek nincs maszkja, a helyszínen kap a biztonsági személyzettől

– lehetőleg saját golyóstollunkkal írjuk alá a névjegyzéket

– ezt követen kapjuk meg a szavazólapokat és a pecsétet, melyet minden használat után fertőtlenítenek

– a szavazóhelyiségben egyszerre legfennebb öt választó tartózkodhat és a kint várakozóknak is be kell tartaniuk a legalább egy méteres távolságot

Hogyan szavazunk?

Négy szavazólapot kapunk kézhez: egyet a polgármesterjelöltekkel, egyet a helyi tanácsba jelentkezőkkel, a harmadik a megyei tanácselnöki tisztségre pályázók nevét tartalmazza, a negyedik a megyei önkormányzatba jelölteket állító pártok listáit. Minden szavazólapon egyetlen négyzetbe pecsételhetünk, másképp érvénytelen lesz voksunk.

A választások egyfordulósak, azaz az a polgármester- vagy tanácselnökjelölt nyer, aki a leadott szavazatok relatív többségét megkapja. Az önkormányzati képviselői helyeket a megszerzett szavazatokkal arányosan osztják el a pártlisták és független jelöltek között.