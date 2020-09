Önkormányzati választások 2020 /Frissítve: Baróti eredmény/

Ma reggel héttől este kilencig várják a szavazókörzetek a választópolgárokat, polgármestereket, megyei tanácselnököket, helyi és megyei önkormányzati képviselőket választhatunk a közvetkező négy évre. Az idei helyhatósági választás több szempontból is rendhagyó, a járvány miatt három hónappal halasztották, most pedig rendkívüli biztonsági intézkedések mellett zajlik. Országosan 18 295 485 polgárt várnak az urnákhoz, Háromszéken 188 220 személy szerepel a választási névjegyzékben. Mindenki csak a lakhelye szerinti szavazókörzetben adhatja le voksát.

Baróton Benedek Huszár János győzött

A háromszéki városok közül a legizgalmasabbnak Baróton ígérkezett a választás, ahol öt magyar jelölt szállt versenybe a polgármesteri tisztségért. Lázár Kiss Barna András városvezetőt az RMDSZ támogatta, az Erdélyi Magyar Szövetség a függetlenként induló Benedek Huszár János mellett állt ki, rajtuk kívül ugyancsak függetlenként nevezett Nagy István volt városgazda, Bán István és Derzsi Sámuel. Végül Benedek Huszár János nyert, aki több mint 400 szavazattal előzte meg a második helyen végzett Bán Istvánt. Lázár Kiss Barna András, az RMDSZ jelöltje csak a harmadik lett.

Román polgármestere marad Nagyborosnyónak

Nagyborosnyón nem volt elég a magyar-magyar összefogás: Ilie Nicolae ellen végül egyetlen magyar jelölt, Kanyó Antal indult, az RMDSZ színeiben, de az EMSZ támogatásával is. Ennek ellenére a jelenlegi községgazda, Ilie Nicolae lett a győztes.

RMDSZ-es győzelem Gidófalván és Nagybaconban

Gidófalván Jancsó Ernő az RMDSZ, Máthé István az EMSZ színeiben indult, Porzsolt Levente pedig függetlenként szállt versenybe – végül az RMDSZ jelöltje győzött. Baconban az RMDSZ-es községgazda Simon András és a függetlenként induló Veres Zsolt között folyt a verseny, mely előbbi fölényes győzelmével zárult.

Magyar polgármestere marad Előpataknak

Előpatakon az RMDSZ-es Kovács Lászlónak öt román ellenjelöltje is volt, végül mégis a magyar jelölt győzött.

Sikó Imre folytathatja a munkát

Bölönben három párt jelöltje szállt versenybe a polgármesteri székért: Sikó Imre RMDSZ-es községgazda legfőbb kihívója Bíró Barna Gyula (EMSZ) volt, de a Népi Mozgalom Párt is indított jelöltet: Marian Cristian Ghiţát. Végül Sikó Imre nyert, így ő folytathatja a munkát.

Bihari Edömér maradt Nagyajta polgármestere

Nagyajtán Bihari Edömér képviselte az RMDSZ-t, Gyárfás Éva az EMSZ-t a versenyben, Mihail Bersan a liberális demokraták színeiben indult, Molnos Zoltán Róbert pedig függetlenként. Végül Bihari Edömér nyert, így folytathatja tevékenységét.

Magyar győzelem Zágonban

Zágonban Kis József nem indult újabb mandátumért, így az RMDSZ színeiben Kis Ágoston jelentkezett a megmérettetésre, ellenfele Doru Decebal Feldioreanu, aki a Băsescu-féle Nép Mozgalom Pártja támogatását élvezte. Az RMDSZ jelöltje lett a befutó.

A független jelölt nyert Csernátonban

Meglepetést hozott az RMDSZ számára a csernátoni eredmények összesítése, jelöltjük Fábián Sándor csak 658 voksot szerzett, míg a függetlenként induló, EMSZ által is támogatott Rákosi Árpád 788-at. Így ő lesz a következő négy évben a községvezető.

RMDSZ-es győzelem Dálnokon

Dálnokon Marti István (RMDSZ) és Máthé-Péter József (EMSZ) méretkezett meg a polgármesteri székért, győztes előbbi lett, a szavazók mintegy kétharmada támogatta.

Fodor Imre győzött Illyefalván

Sepsiillyefalván az EMSZ színeiben induló Komán László volt az RMDSZ-es Fodor Imre kihívója, azonban a jelenlegi községgazda győztesen került ki a küzdelemből, miután az alsóháromszéki községben voksolók majdnem kétharmada, 65 százaléka támogatta.

Vargyason az RMDSZ jelöltje győzött

Vargyason az RMDSZ a néppártosként négy évet alpolgármesterként dolgozó Imets Lajossal próbálta megszerezni a polgármesteri tisztséget, az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltje Farkas Ferenc volt. A nagy verseny végül Imets Lajos győzelmét hozta, aki 488 voksot kapott.

Kézdiszéken tarolt az RMDSZ, két községben nyert az EMSZ jelöltje

Kézdiszéken ugyan még nincsenek meg a végleges eredmények, de már tudható, melyik községben ki nyerte a választásokat. Bokor Tibor megszerezte harmadik mandátumát Kézdivásárhely élén, az elmúlt harminc évben ezt egyetlen elődjének sem sikerült. A kézdiszéki községek többségében az RMDSZ jelöltje nyert, kettő kivételével: Esztelneken az EMSZ színeiben induló Salamon Balázs legyőzte Varga Attlát, az RMDSZ jelöltjét, Ozsdolán pedig a függetlenként induló, EMSZ által támogatott Pénzes Ágoston kapta a legtöbb szavazatot

Bukarestben győzött a jobboldal

A kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a magát szintén jobbközép erőként meghatározó, rendszerkritikus Mentsétek meg Romániát (USR) előre törését jelzik az urnazárás után ismertetett exit poll becslések. Bukarestben két felmérés is Nicusor Dan, a PNL és USR által támogatott független jelölt 47 százalékos győzelmét mutatja a hivatalban lévő Gabriela Firea szociáldemokrata (PSD) főpolgármesterrel (39 százalék) szemben. Négy évvel ezelőtt a PSD mind a hat bukaresti kerületi polgármesteri tisztséget is elnyerte, ezek közül egyet tudott megtartani.

Szerény részvétel

Este kilenc órakor 46 százalékos országos jelenléttel zárultak az önkormányzati választások. Háromszéken a szavazópolgárok 40,66 százaléka vett részt a voksoláson, ezzel megyénk valamelyest behozta egész napos lemaradását, hátulról az ötödik helyen végzett a jelenléti versenyben Bukarest, Iasi, Vaslui és Galati előtt. Nagyon gyengén szerepelt Sepsiszentgyörgy 27,2 százalékos volt a részvételi arány, Kézdivásárhelyen 29,66 százalékos, Kovásznán 27,25 százalékos. A városok közül Barót mozdult meg a legnagyobb mértékben, ott 46,88 százalékos volt a jelenlét. Megyeszinten a legtöbben Esztelneken voksoltak, a szavazásra jogosultak 73,84 százaléka járult az urnákhoz.

Esztelnek az éllovas

Az este hét órakor regisztrált részvételi adatok Háromszék falvaiban azt is jól tükrözik, hol van versenyhelyzet, melyik községben mozgatta meg a polgárokat, hogy versenyképes kihívója akadt a jelenlegi, többnyire RMDSZ-es újrázni akaró elöljárónak. Kiemelkedő Esztelnek, ahol este hét óráig a jogosultak 73,4 százaléka voksolt, itt Varga Attila jelenlegi községmenedzser, volt polgármester (RMDSZ) és Salamon Balázs (EMSZ) száll harcba a polgármesteri tisztségért. Illyefalván és Gidófalván magyar-magyar verseny van, előbbiben 51,2 százalékos, utóbbiban 54,3 százalékos volt a jelenlét. Magas, 61 százalékos részvételt jegyeztek Kőröspatakon is, itt harmadik mandátumáért száll harcba Kisgyörgy Sándor jelenlegi RMDSZ-es elöljáró, kihívói: Para Magor Róbert (EMSZ) és Oana Flavia Felchianu (NMP). Zágonban 56 százalékos jelenlét tükrözi az erős magyar-román versenyt, ott Kis József polgármester nem indul újabb mandátumért, az RMDSZ jelöltje Kis Gusztáv, ellenfele Doru Decebal Feldioreanu, aki a Băsescu nevével fémjelzett NMP színeiben indult. A kézdiszéki községek többségében RMDSZ-EMSZ vetélkedés srófolta 55-56 százalékosra a jelenlétet. Háromszéken kilenc községben ellenjelölt nélkül indult mandátumért az eddigi elöljáró, Mikóújfaluban például ezt a részvétel is jól mutatja, este hétig csak a polgárok 27 százaléka voksolt.

Megmozdult Barót

Háromszéken a 18 órás adatok is viszonylag alacsony részvételt mutatnak, míg az országos átlag 38 százalék, nálunk a szavazópolgárok 33 százaléka járult az urnákhoz. Bukarest és Vaslui mellett immár Iasi megye is mögénk került, így Kovászna megye hátulról a negyedik a jelenlét szerint. Hargita megyében 34,7 százalék volt ekkor a részvételi arány Maros megyében 40,5 százalék, de Marosvásárhelyen csak a jogosultak 36,8 százaléka voksolt.

Megyénkben a városok lakossága nem teljesít túl fényesen, délután hat óráig Sepsiszentgyörgyön a jogosultak alig 21,2 százaléka járult az urnákhoz, Kézdivásárhelyen 23,35 százalék, Kovásznán 29,1 százalék. Minden bizonnyal az éles versenyhelyzettel magyarázható, hogy az említetteknél jóval magasabb a baróti részvétel, itt a polgárok 37,8 százaléka adta le voksát.

Maszk hiányában bírság

Visszautasította a védőmaszk viselését a voksolás idején egy kézdivásárhelyi szavazókörzetbe betérő polgár, ezért 1800 lejre bírságolták – számolt be vasárnap délutáni közleményében a megyei rendőr-felügyelőség. Kitértek arra is, Háromszéken incidensek nélkül zajlik a szavazás, délutánig különleges esetről nem érkezett jelentés. Ahol gondot jeleztek – például azt, hogy Gidófalván egyik jelölt szimpatizánsai a voksolókat próbálták volna befolyásolni – a rendőrségi nyomozás kiderítette, valójában nem történt jogsértés. (dvk)

16 órás jelenlét

Sokat nem javult a háromszéki részvétel délután négy órára sem, talán inkább azt mondhatjuk, mások nálunk is rosszabbul teljesítenek, s így sikerült hátulról a harmadik helyre feltornásznunk magunkat Bukarest és Vaslui után. Ekkor az országos jelenlét 31,18 százalékos volt, a háromszéki 26,29. Hargita megye valamelyest jobban mozgósít, ott a választópolgárok 27,59 százaléka járult az urnákhoz. Jobban megmozdult Maros megye, az országos átlag fölötti, 32,4 százalékos a részvétel. Erdélyben Bihar megyében nyilvánítanak véleményt a legnagyobb arányban, ott meghaladta a 36 százalékot a 16 órakor rögzített adat, de még ez is messze alatta marad a lista vezető Olt megyében összesített 40 százaléknak.

Háromszéken az arányok alig változtak, továbbra is a 45-64 év közöttiek szavaznak a legnagyobb arányban, valamelyest csökkent a falu-város közötti különbség, falvakon majdnem 55 ezren, városon 50 ezren voksoltak és délután négy órakor bő 2000-el meghaladta a férfi szavazók száma a nőkét.

Részvétel 14 órakor

Egyelőre nem sikerült felzárkózniuk az országos átlaghoz a székelyföldi szavazóknak, míg Románia szintjén ez ideig 23, 67 százalék voksolt, Háromszéken 19,1 százalék, Hargita megyében 20,3 százalék. Ennél rosszabbul csak a főváros teljesít, a jogosultak 18,36 százaléka nyilvánított véleményt. Az éllovas szerepét átvette Olt megye 31,47 százalékkal. Maros megye átlagosan teljesít, ám egyes becslések szerint Marosvásárhelyen a román szavazók nagyobb arányban voksolnak. Erről Hegedüs Csilla szóvivő nyilatkozott a Maszolnak. Tájékoztatása szerint 12.30-kor országosan 19,85 százalékos volt a részvételt, míg az RMDSZ becslései szerint a magyarok 17,7 százaléka ment el szavazni. Háromszéken továbbra is falvakon nagyobb az érdeklődés, egyharmaddal többen járultak az urnákhoz, mint városon, ám a nők közül 500-zal többen szavaztak, mint férfiak.

12 órás adatok

A déli 12 órás részvételi adatok szerint a székelyföldi megyék továbbra is sereghajtók. Országosan a szavazásra jogosultak 15,69 százaléka nyilvánított véleményt, Háromszéken 11,63 százalék. Hargita megye 0,7-0,8 százalékkal jár előttünk. Az erdélyi megyék többsége az országos átlag alatt teljesít, a legmagasabb részvétel a déli megyékben van, Teleorman például listavezető 22,89 százalékkal. Megyénkben vidéken tapasztalható nagyobb szavazókedv, kicsivel több férfi járult urnákhoz, mint nő és legszorgalmasabbak a 45-64 év közöttiek, őket a még idősebb korosztály követi.

Jelenlét 10 órakor

Délelőtt tíz órakor az országos jelenlét 7,46 százalékos volt, Háromszéken azonban eddig az időpontig csak a jogosultak 5,01 százaléka járult az urnákhoz. Eddig az időpontig a székelyföldi megyékben a legkisebb a szavazókedv. Négy évvel ezelőtt országosan 7,93 százalékos volt a részvétel 10 órakor.

Biztonsági intézkedések

A kormány által előírt óvintézkedések szigorúak és mindenki számára kötelezőek:

– az urnabiztosoknak az orrot és a szájat eltakaró maszkban kell ülniük, egymástól minimum egy méter távolságra, és kesztyűt is kell viselniük

– a választópolgároknak is kötelező maszkot viselniük a szavazóhelyiségben, be- és kimenetelkor a kezüket is fertőtleníteni kell, a bejáratnál testhőmérsékletüket is ellenőrzik

– személyi igazolványunkat magunk tartjuk a scanner elé és a lista ellenőrzésénél is a mi kezünkben marad, maszkunkat csak az azonosítás miatt húzhatjuk le néhány pillanatra, de legalább másfél méterre kell állnunk az urnabiztostól

– akinek nincs maszkja, a helyszínen kap a biztonsági személyzettől

– lehetőleg saját golyóstollunkkal írjuk alá a névjegyzéket

– ezt követen kapjuk meg a szavazólapokat és a pecsétet, melyet minden használat után fertőtlenítenek

– a szavazóhelyiségben egyszerre legfennebb öt választó tartózkodhat és a kint várakozóknak is be kell tartaniuk a legalább egy méteres távolságot

Hogyan szavazunk?

Négy szavazólapot kapunk kézhez: egyet a polgármesterjelöltekkel, egyet a helyi tanácsba jelentkezőkkel, a harmadik a megyei tanácselnöki tisztségre pályázók nevét tartalmazza, a negyedik a megyei önkormányzatba jelölteket állító pártok listáit. Minden szavazólapon egyetlen négyzetbe pecsételhetünk, másképp érvénytelen lesz voksunk.

A választások egyfordulósak, azaz az a polgármester- vagy tanácselnökjelölt nyer, aki a leadott szavazatok relatív többségét megkapja. Az önkormányzati képviselői helyeket a megszerzett szavazatokkal arányosan osztják el a pártlisták és független jelöltek között.