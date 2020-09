A program sugásfürdői gombásztúrával kezdődik, melyen szakavatott vezetők segítenek felismerni az ehető és mérgező gombákat. Túravezető: Sebestyén Lajos. Gyülekező 8.45 órakor a sepsiszentgyörgyi belvárosi buszmegállóban, a Művészeti Népiskola előtt. (Rossz idő esetén a túra elmarad.)

A délutáni program: 13.45–14.45-ig a Bástya és a Park Vendéglő gombás ételeket kínál; 14.30-tól gyerekfoglalkozás a múzeumkertben; 15.15-től Zsigmond Győző: A csiperkék a magyar néphagyományban (vetített képes előadás).

Több kiállítás is megtekinthető: bemutatják a szedett gombákat, Gerendi Enderle Anikó csiperkékről készített festményeit, friss kiadványok is kaphatóak lesznek (jövő évi nagy gombanaptár, Moeszia, az Erdélyi Gombász 9–10. száma, gombakártya a Kárpát-medence gombáiról).

A belépés ingyenes. További részletek a www.sznm.ro és www.gombasz.ro honlapon. A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A Szerb Antal VII. Olivér című regénye alapján készült előadását a színház szeptember 29-én, kedden 18 órától (esőnap: október 1., csütörtök) játssza Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban. Rendező: Zakariás Zalán.

MACSKAKŐ. Kárpáti Péter Cinóber hadművelet című előadásának bemutatóját ma 19 órától tartják Kézdivásárhelyen a Wegener parkban. Az előadás kedden 19 órától is megtekinthető ugyanott. Jegyár: 10 lej.

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház Székely Csaba Idegenek című darabjának felolvasó-színházi bemutatójára szeptember 30-án, szerdán 19 órától kerül sor Kézdivásárhelyen a Wegener parkban. Jegyár: 15 lej.

Tánc

ÚJ BEMUTATÓ A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTESNÉL. Ivácson László rendezésében a Táncsétány című produkció premierjére október 1-jén és 2-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban kerül sor. Jelmez: Furik Rita; szakmai tanácsadó: Prezsmer Boglárka; koreográsusok: Orza Călin, Melles Endre, Furik Rita, Tekeres Gizella; táncoktatók: Péter László, Tekeres Gizella, Melles Endre; zene: Fazakas Levente. Tánckar: Ádám Júlia, Bakos Ernő, Gaburi Barbara, Gere Csaba, Gidró Roland, Hoffman Anna, Kiss Adorján, Koncz Attila, Lakatos Ágnes, Lukács Réka, Márton Csaba, Melles Endre, Oláh Ágota, Pável Hunor Mihály, Podholiczky Rebeka Ráhel, Portik-Cseres Norbert, Székely Edina Emőke, Szvinyuk Sándor, Ürmösi-Incze Mária-Terézia, Virág Imola. Irodalmi titkár: Szőcs Ildikó; szervezők: Kátai Jocó, Szilágyi László. Az előadásokra jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában lehet hétfőtől csütörtökig 10–16 óráig, pénteken 11–13 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefonszám: 0267 312 104.

Zene

Az Árkosi Kulturális Központ szervezésében szeptember 30-án, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Bástya-ház kertjében különleges zenei produkcióra kerül sor. A Legendák című koncert előadói Matei Ioachimescu & Percussionescu, akik rendhagyó hangszereken játszanak. A koncerten többek közt Led Zeppelin-, Metallica-, Iron Maiden-, Aerosmith-, Nirvana-, Depeche Mode-, Deep Purple-, Guns N’Roses-dalok is elhangzanak. A koncert az egészségügyi előírásoknak megfelelően zajlik. A belépés ingyenes, de a helyek száma korlátozott.

Zárul a KultúrPark

Szeptember végén becsukja kapuit a KultúrPark, a rendezvények sorát egy nemrégiben elkészült dokumentumfilm bemutatója zárja. Szeptember 30-án, szerdán 19.30 órától Tőkés Csaba Zsolt és Vörös T. Balázs Hármasfonat – Tánccal átszőtt életek című dokumentumfilmjét tekinthetik meg az érdeklődők Sepsiszentgyörgyön az 56-os emlékparkban. A film Tőkés Csaba Zsolt és Dezső Tibor Attila Életünk a tánc, avagy családi ki mit tud című előadása nyomán jött létre a következő három család tagjainak a részvételével: Dezső Tibor Attila református lelkész és családja, Mocsel Antal „Rémusz” őrkői hagyományőrző és családja, valamint Tőkés Csaba Zsolt néptáncoktató és családja.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzér, 15.15-től A hit kapuja – Székely János püspök műsora, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Nagytusnádról, 18.50-től Gábor Anna mutatja be a hét plébániáját, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.40-től zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től a béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletórium.

Hitvilág

BÚCSÚK. A lemhényi Szent Mihály-napi búcsút a felújítás miatt a plébániatemplomban tartják. A kedden 11 órakor kezdődő szentmisén Péter Arthur kovásznai plébános prédikál. * A málnási Szent Mihály-templomban kedden 12 órától mutatják be a búcsús ünnepi szentmisét.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 310 110) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Dálnokon, kedden Nagypatakon szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

KÉZIMUNKAKÖR. Újraindult a Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakör tevékenysége. Ma 16 órára várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset a sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkba.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon a sepsiszentgyörgyi székházban (Konsza Samu utca 21. szám) 9–13 óráig. Ugyanakkor segítséget nyújtanak az elektronikus aláírásban is a 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

LOVAS TÚRÁK A VARGYAS-­SZOROSBAN. Várnak minden lovas túrázni vágyót a Vargyas-szoros festői környezetébe hétvégenként egész napos túrákra. Telefon: 0743 987 405.