A Sugás-futás tizenegyedik kiírására összesen 70 futó nevezett be, s a szentgyörgyi versenyzők mellett Bukarestből, Brassóból, Kovásznáról és Kézdivásárhelyről érkeztek szaladók. Az idő is kitartott a futókkal, akik a megyeszékhelyi Tamási Áron Színház elől indulva, előbb a Kossuth Lajos, majd a Sólyom utcán áthaladva érintették a Kálvin téret, ezután következett a Borvíz utca és a sugásfürdői út, a cél pedig az üdülőtelepi sífelvonó előtt volt. Minden versenyző emlékérmet, feliratos pólót és édességet kapott ajándékba, a nyílt verseny és a korosztályok első három helyezettjeit pedig külön is díjazták a szervezők. Az utcai futóversenyen a Sepsi ISK öt fiatal szaladója is részt vett, és három első helyezés mellett két másodikat is bezsebeltek.

Az eredmények: * open, férfiak: 1. Dániel Attila (Sepsiszentgyörgy) 39:23 perc, 2. Crișan Zsigmond (Szentgyörgy) 40:33 perc, 3. Németh András (Kézdivásárhely) 41:14 perc; nők: 1. Păcurariu-Nagy Diana (Sepsi ISK) 42:40 perc, 2. Jakab-Benke Hajnalka 48:00 perc, 3. Suciu Silvia 48:30 perc (mindketten szentgyörgyiek) * 19 év alatt, fiúk: 1. Jánó András (Sepsi ISK) 51:51 perc, 2. Kánya Áron (Sepsi ISK) 59:38 perc; lányok: 1. Eva Maya Georgescu 57:13 perc, 2. Vitályos Orsolya 1:01:41 óra (mindketten a Sepsi ISK-tól), 3. Camelia Camenschi és Georgiana Camenschi 1:03:13 (mindketten Brassóból) * 19–34 év között, férfiak: 1. Dániel Attila 39:23 perc, 2. Németh András 41:14 perc, 3. Birtalan Etele (Szentgyörgy) 42:50 perc; nők: 1. Păcurariu-Nagy Diana 42:40 perc, 2. Magyarosi Orsolya 48:50 perc, 3. Kiss Krisztina 55:17 (mindhárman szentgyörgyiek) * 35–49 év között, férfiak: 1. Crișan Zsigmond 40:33 perc, 2. Bihari Szilárd Attila 42:00 perc, 3. Pulugor József 42:25 perc (mindhárman szentgyörgyiek); nők: 1. Jakab Benke Hajnalka 48:00, 2. Suciu Silvia 48:30 perc, 3. Tündérligeti Zsuzsanna (Szentgyörgy) 49:55 perc.

A Sugás-futás támogatói: Choco Pack, Condenz, Metal Group, a szervezők továbbá köszönik a sepsiszentgyörgyi Vöröskereszt, a csendőrség és a rendőrség támogatását. (t)