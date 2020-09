Ursula von der Leyen mutatta be az új migrációs csomagot

„Európának kiszámítható és megbízható migrációs rendszerre van szüksége. Meggyőződésem, hogy a javaslatunk jó alap” – jelentette be Ursula von der Leyen azt a kilenc pontból álló javaslatcsomagot, amelytől nem kevesebbet várnak, mint hogy segítsen ellenőrzés alatt tartani a migrációs folyamatokat és helyreállítani a bizalmat az uniós szereplők között. A Junker-Bizottság 2016-os migrációs javaslatai megosztottságot hoztak és a migráció megoldatlan kérdés maradt. „Megtanultuk 2016 leckéjét. A sebek még fájnak és nem felejtettük el, hogy kudarcot vallottunk” – mondta Margaritis Schinas, a bizottság alelnöke. Hozzátette, a csomag összeállításakor éppen ezért igyekeztek valamennyi tagállam érdekeit figyelembe venni.

A javaslat szerint már a megerősített külső határokon lefolytatnák az első eljárásokat, regisztrálnának, egészségügyi vizsgálatnak és biztonsági ellenőrzésnek vetnének alá mindenkit, aki illegálisan akar az unió területére lépni vagy akit kimentenek a tengerből. A menekültügyi eljárás csak ezután következne. Az a cél, hogy mielőbb kiderüljön, a menedékkérő valóban védelemre szorul-e.

Orbán Viktor úgy értékelte a most bemutatott új uniós stratégiát, hogy több területen is látni fejlődést, de leszögezte azt is, hiába nevezik át a kvótát másnak, az attól még kvóta marad.