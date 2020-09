Eleget rúgkapál miniszterelnökünk, a jó Orban, és fenyegetőzik az alkotmánybírósággal, de az már a gyermekpénzről kimondta, hogy azt igenis meg kell duplázni. Reméljük, a 40 százalékos nyugdíjemelésekről is megállapítja, hogy törvényes. Iohannis azzal ijesztget, hogy az Európai Unió bizonyos pénzeket megvon Romániától, ha a lehetőségeket figyelmen kívül hagyva kezd költekezni, ám a szakemberek szerint ez nem igaz. Ugyanakkor neki olyan jó renoméja van, hogy egyre-másra tüntetik ki mindenféle díjakkal, így elmehetne Brüsszelbe, hogy azok mellé adjanak valami pénzt is, amit aztán betehetne az államkasszába. Vagy esetleg kérhetne vissza nem térítendő kölcsönöket is, amelyek a megemelt nyugdíjak kifizetéséhez szükségesek, azzal riogatva a brüsszeli eurokratákat, hogy ha nem adnak, akkor bizony a liberálisok nem aratnak idehaza hatalmas győzelmet a parlamenti választásokon, és nézhetik magukat, mert a végén Románia még a Visegrádi négyekhez is csatlakozhat, nem csak Európához, mint most. Ha évente többször is szerveznének választásokat, a jelöltek rövid távú ígéretekkel bombáznának, amire a választók emlékeznek, és ha a megválasztott nem tartja be azokat, fél év múlva másra szavazhatnának helyette.

Sőt, még az is lehet, a választás előtt a jelölt vagy az újraválasztásában reménykedő megemberelné magát és látványos tettet hajtana végre, miként a Galac megyei Șendreni községben is történt, ahol a település egyik poros utcáját mindenféle alapozás nélkül leaszfaltozták. Nem értem, hogy az újrázni szándékozó liberális polgármester miért nem hívta meg az aszfaltozott ut(ca)szakasz ünnepélyes átadására a liberális miniszterelnök Orbant és a még nálánál is liberálisabb államelnököt, Iohannist, mikor az ilyen munkálatok átadásában nekik most már nagy gyakorlatuk van. Nemrég adtak át egy nyúlfarknyi autópályát, egy 7 km-es metróvonalat (amit kilenc évvel ezelőtt kezdtek építeni) és egy olyan vasútszakaszt, ami az Északi pályaudvart köti össze az Otopeni repülőtérrel, de az utazóközönség csak valamikor decemberben veheti majd használatba. Azt még egyszer, a parlamenti választások előtt ünnepélyesen fel lehet avatni.

Az a hír járta Bukarestben, hogy ha valaki mostanában fejezte be például háza renoválását, akkor megvolt annak esélye, hogy a munkálat átadásán megjelenjen az elnök és a miniszterelnök is. A șendreni-i aszfaltút-átvevésen egy tapasztalatcserét is meg lehetett volna ejteni Iohannis és Orban részvételével, ahol a polgármester bemutatta volna, miként lehet napok alatt lebonyolítani a munkálatok elvégzésére kiírt licitet, ami nálunk akár évekig is eltarthat. Az említett községben szeptember 7-én volt a versenytárgyalás, ami öt percig tartott, és a 90 ezer eurós melónak a nyerő cég múlt csütörtökön neki is fogott. No és ha nem lesz tartós? Sebaj, jöhet az újabb licit, az újabb aszfaltozás, újabb pénz. A minőség nem számít, mert még nagyobb munkálatoknál is, mint a Szászváros–Nagyszeben közti autópálya egy szakasza (ami másfél év késéssel elkészült), a megnyitás után tíz nappal máris neki kellett állni javítani egy részt, mert megcsúszott a talaj. Ez régebb történt, mert hanem az említett szakaszt újra megnyitották volna vezéreink.

A független szászfenesi polgármester, Horia Șulea szintén nagyot alkotott, mert a megyei bajnokságban szereplő focicsapat pályájára százezer eurós világítóberendezést szereltetett. Olyan sporteseménynek álcázott kampányünnepet rittyentet, amelyen legalább 400-an vettek részt. És mivel valószínű nem liberális, a Kolozs megyei törvényszék be is jelentette, hogy az ügyben bűnvádi eljárást indítanak ellene a járvány elleni küzdelem meghiúsítása miatt. Rendezett volna ő is egy Bajnokok Ligája döntőt, és akkor nem büntették volna meg, hisz a villanyfényes budapesti döntőn több mint 15 ezren vettek részt. A polgármester tavaly három év felfüggesztett börtönbüntetést kapott korrupció miatt, de ez nem akadályozta meg abban, hogy most is induljon a polgármesteri székért. És ilyesmi másokat sem zavart, mert nálunk az a mondás járja, hogy lehet lopott, de tett is valamit.