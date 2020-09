Háromszéki barangolások képei

Bedő Zoltán, a SZMÚE elnöke a megnyitón megjegyezte, örül annak, hogy az egyesület tagjai nyitott szemmel járnak Székelyföldön, illetve Háromszéken. Vargyasi Levente fotográfus és filmes „egy megyén belüli barangolás képeit” értékelte, bemutatva az Árkoson, Kovásznán, Gelencén, Lemhényben, illetve Nagyajtán készített fotókat. Galbács Pál, a SZMÚE tiszteletbeli elnöke Korniss Péter egy régi, bukaresti fotókiállítását felelevenítve megjegyezte: a jól sikerült fotó digitális képzőművészeti alkotás. A tárlaton öt fotós képei láthatóak: Huszár Szilamér (fotóit a National Geographic online változata is rendszeresen közli), Kátai Edit (a Magyar Távirati Iroda sepsiszentgyörgyi fotósa, Károly hercegről készült képét még a japán nyelvű Times magazin is megjelentette), Klárik Loránd (több hazai és nemzetközi csoportos tárlaton mutatkozott be), Szekeres Attila István (fotóit elismerésben részesítette a Magyar Újságírók Románia Egyesülete is) és Toró Attila (a sepsiszentgyorgy.info és az uz-volgye.ro portálok fotóriportere). A fotósok már több alkalommal állítottak ki a megyeszékhelyen is, szakmai szervezetek tagjai, munkáik közösségi oldalaikon is megtekinthetőek.