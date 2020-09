Sárga forgatókönyvre váltanak Felső-Háromszéken

Következő írásunk

Háromszéken az országosnál mintegy öt százalékponttal alacsonyabb, 40,66 százalékos részvétel mellett zajlottak tegnap az önkormányzati választások. Az eredmények nagyobb meglepetéseket nem hoztak, a települések többségében az RMDSZ győzött, Tamás Sándor újabb négy évig lesz a megyei tanács elnöke, a tisztségben levő polgármesterek zöme is újrázhat. Az Erdélyi Magyar Szövetség egy polgármesteri tisztséget szerzett, Esztelneken, az általuk is támogatott független jelölt győzött Ozsdolán is. Antal Árpád újabb négy évig lesz Sepsiszentgyörgy polgármestere, Kovásznán Gyerő József újrázhat, Kézdivásárhelyen ismét Bokor Tibornak szavaztak bizalmat, Baróton azonban változás lesz: az erdővidéki várost Benedek-Huszár János vezetheti majd a következő években.