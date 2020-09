Ilyen kevesen még sosem szavaztak

Következő írásunk

Marosvásárhelyen Soós Zoltán vezet – jelentette be tegnap éjfélkor Kolozsváron Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke hozzátette, az eredmény nem végleges, de a független jelölt előnye behozhatatlannak tűnik. Kelemen elmondta, Gyergyószentmiklóson is az RMDSZ jelöltje, Csergő Tibor nyert, a tanácsban is többsége van az RMDSZ-nek – a Hargita megyei városban már véglegesnek mondható az eredmény. „Nem végleges az eredmény, de azt gondolom, hogy Szatmárnémetit is meg fogjuk nyerni, hiszen jelentős az előnye Kereskényi Gábor polgármesternek” – tette hozzá a szövetségi elnök.