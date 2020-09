A megyei tanácsban kettővel, a sepsiszentgyörgyiben hárommal nőtt az RMDSZ-es tanácstagok száma a vasárnapi választások után – jelentette be a szövetség két, területi, illetve helyi vezetője hétfői sajtótájékoztatóján. Tamás Sándor megyeitanács-elnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester negyedik mandátumát kezdi meg, és az előzőeknél erősebb csapat áll mindkettőjük mögött, noha vannak veszteségek is.

Kétharmados többség a megyeházán

A háborúban a győzelem a legértékesebb – ezzel a Szun-Ce idézettel indította beszámolóját Tamás Sándor, aki 43 391 szavazatot kapott szeptember 27-én, a megyevezetőre adott voksok 62,91 százalékát. Magyar kihívója, az EMSZ által jelölt Bálint József a voksok 10,1 százalékával a második helyen áll, azaz a Háromszéken 73 százalékot kitevő magyarság etnikai arányait pontosan tükrözi az eredmény. Megyeszinten a szociáldemokraták tanácselnök-jelöltje 7,6, a liberálisoké 7,4 százalékot kapott, a Băsescu-párté 5,6, a Tăriceanu-alakulaté 3,5, a Victor Pontáé pedig 2,7 százalékot. A magyarság által leadott szavazatok 86,1 százaléka Tamás Sándornak szólt, 13,9 százaléka pedig Bálint Józsefnek. Ami a tanácstagok listáját illeti, a növekedés hosszabb távon igazán látványos: 2008-ban 16 RMDSZ-es volt a megyei önkormányzatnál, 2012-ben (a tanácselnökkel együtt) 19, 2016-ban 20, most pedig 22 biztosan lesz, de az is lehet, hogy a töredékszavazatokból (amelyek visszaosztása már megkezdődött) kijön a 23. mandátum is – közölte Tamás Sándor. A növekedés kereken 10 százalék: 12 éve még 61, most 71 százalék az RMDSZ-é a megyei képviselő-testületben. Az RMDSZ-frakció mellett három NLP-s, három EMSZ-es és két SZDP-s tanácstag is lesz.

A megyei tanácsban kétharmados többségben lesznek az RMDSZ képviselői

Ami a polgármestereket illeti, 2016-hoz mérten a számuk nem változott, de 2004-hez mérten éppen tízzel nőtt: akkor 24 településvezetője volt a háromszéki RMDSZ-nek, most pedig 34 van (40 jelöltből), de nem mindenütt ugyanazok, mint négy évvel ezelőtt: tíz helyen új kezekbe került a gyeplő. Vannak kudarcok is: Nagyborosnyón veszített a magyar jelölt, Esztelneken az EMSZ képviselője győzött, három helyen – Ozsdolán, Baróton és Csernátonban – független indulók. Utóbbi Tamás Sándor számára is meglepetés volt, amire még nem talált magyarázatot. Azért viszont az EMSZ-t okolja, hogy Hidvégen az eddigi két magyar tanácstag helyett csak egy jutott mandátumhoz. Ellenben az Erdély-szerte egyedi eset, hogy Előpatakon az alig kilenc százalékot kitevő magyarság jelöltjét, az RMDSZ-színekben induló Kovács Lászlót harmadik alkalommal választották meg – sorolta.

Véleménye szerint ott volt könnyebb győzni, ahol évekig, évtizedekig jól dolgoztak az elöljárók, ezt az is jelzi, hogy Sepsiszentgyörgyön 75, Kézdivásárhelyen 70 százaléknál nagyobb arányban választották vissza a polgármestereket, Nagybaconban pedig az ellenjelöltek Kolozsvárig hangzó kampánya ellenére bő 75 százalékkal. Baróton nem ez történt, ott az RMDSZ listáira többen voksoltak, mint a polgármesterjelöltre – ezt az üzenetet az RMDSZ megértette, és együttműködést ajánl a függetlenként megválasztott Benedek-Huszár Jánosnak, mert „számunkra az is fontos, hogy mától ki nyeri meg a békét” – jelentette ki a megyevezető, megköszönve a választók bizalmát. Gratulált a nyerteseknek is, de hozzátette: most kell szerénynek lenni.

Egyetlen román tanácstag Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád a voksok több mint háromnegyedét (!), 76,49 százalékát szerezte meg, Tatár Imola, az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltje 7,62 százalékos eredményt ért el, a liberális Liviu Comăneci-et a szavazók 5,67 százaléka támogatta, a szociáldemokrata Laurențiu Teacát 4,39 százaléknyian tüntették ki bizalmukkal. A Pro Románia Párt jelöltje, Rodica Secelean 2,74 százalékot, a Liberális Demokraták Szövetsége színeiben induló Milik Ottó 1,84 százalékot, a Népi Mozgalom Pártja jelöltje, Marius Cojocaru 1,25 százalékot szerzett.

Antal Árpád újraválasztott polgármester színes térképekkel illusztrálta, hogy mennyire különbözőek Románia történelmi tartományai: Erdélyben az RMDSZ által irányított négy megyén kívül szinte minden liberális kézben van, Moldva szinte kétharmadában, a déli országrészek túlnyomóan a szociáldemokraták vezetnek, a városokat tekintve pedig még sokszínűbb a kép, főleg Erdélyben. Ez is jelzi, hogy miért nehéz ezt az országot irányítani, de azt is, hogy mit ér egy szavazat. Sepsiszentgyörgyön 45 szavazata hiányzott az SZDP-nek ahhoz, hogy elérje az 5 százalékos küszöböt, ezért kiesett a helyi tanácsból. A testületnek egyetlen román tagja maradt, az NLP-s Liviu Comăneci, ő fogja képviselni a helybeli románokat, és ennek Antal Árpád őszintén örvend, mert ha ő sem jut be, mindenféle civil szervezetek fogják felvállalni ezt a munkát, ami sokkal rosszabb lenne. Lesz még két EMSZ-es tanácstag is, amivel a kisebb magyar pártok megőrzik jelenlegi súlyukat a városvezetésben, az RMDSZ-frakció pedig 18 főt számlál a 21 tagú tanácsban. Ezzel 12 év alatt több mint kétszeresére nőtt a szövetség színeiben mandátumot nyert sepsiszentgyörgyi tanácstagok száma: 2008-ban még 8-an voltak, 2012-ben 14-en, 2016-ban 15-en.

A 21 tagú városi tanácsban az RMDSZ-frakció 18 tagú lesz

Most elnyert fölényes többségükkel a polgármester ígérete szerint nem fognak visszaélni, hanem mindannyian dolgozni fognak azért, hogy szintet lépjen a város. Sort kerítenek a sokak által kért körzetesítésre, így minden lakónegyednek lesz felelőse, akit ügyes-bajos dolgaikkal felkereshetnek az ott élők. A polgármester megítélése szerint az RMDSZ pozitív, jó hangulatú kampányt folytatott, és ennek meg is volt az eredménye – 76,49 százalékkal választották újra őt –, de az alacsony választási részvételt is kielemezték, és arra a következtetésre jutottak, hogy a Csíki negyedben élőket, illetve a fiatalokat nem sikerült megszólítani, ez tehát a következő időszak feladata lesz. Antal Árpád elmondta: fontos volt érezni, hogy a város mögöttük áll, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy nemsokára parlamenti választások következnek, és ott valóban minden szavazatra szükség lesz. Intő példa lehet, hogy ma a románok számarányukon aluli képviselettel rendelkeznek a sepsiszentgyörgyi önkormányzatban, és az is, hogy a brassói magyarságnak egyetlen szószólója sem lesz a városházán (ez 248 szavazaton múlott), de a megyeházán is csak 5,01 százalékon billegtek a szavazatok 90 százalékának átszámlálása után... Marosvásárhely visszanyerését viszont nagy eredménynek tartja, hiszen amióta közéleti pályára lépett, most először fordul elő, hogy a három székely megye és a három megyeszékhely is RMDSZ-vezetés alatt legyen: ez új együttműködési és fejlődési lehetőségeket nyit meg, és hidat ver a negyedik RMDSZ-es irányítású Szatmár felé is.

Tatár Imola: Nem volt hiábavaló a kampány

Minden eredménynek örültünk, és úgy érezzük, nem volt hiábavaló a kampány, a sok erőfeszítés: meg tudtuk szólítani a választók egy bizonyos rétegét – értékelte a választások eredményét Tatár Imola hétfőn. Az EMSZ sepsiszentgyörgyi polgármesterjelöltje úgy látja, az általuk felvetett problémák valósak, az elnyert szavazatok pedig elegendőek ahhoz, hogy a sepsiszentgyörgyi tanács tagjaiként tevékenykedve hozzájáruljanak a város élhetőbbé tételéhez, a gondok megoldásához. Tatár Imola elmondta: már vasárnap este gratulált Antal Árpád polgármesternek, aki valóban fölényes győzelmet aratott az önkormányzati választásokon – ez tanulsággal is szolgál számára azon az úton, amelyen el tud indulni, hogy a városáért dolgozzon.