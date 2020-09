Könyvbemutató CZEGŐ ZOLTÁN költő, író Haragos harangok című legújabb verseskötetét ma 13 órakor mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Sugás kerthelyiségben. A kapuk nyitva.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szerb Antal VII. Olivér című regénye alapján készült előadását (rendező: Zakariás Zalán) a színház ma 18 órától játssza Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban. Esőnap: október 1., csütörtök.

MACSKAKŐ. Kárpáti Péter Cinóber hadművelet című darabját Kézdivásárhelyen a Wegener parkban ma 19 órától játssza a Macskakő Diákszínjátszó Csoport. Jegyár: 10 lej.

UDVARTÉR TEÁTRUM. Székely Csaba Idegenek című darabjának felolvasó-színházi bemutatója szeptember 30-án, szerdán 19 órától tekinthető meg Kézdivásárhelyen a Wegener parkban. Jegyár: 15 lej.

Zene

Az Árkosi Kulturális Központ szervezésében szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Bástya-ház kertjében különleges zenei produkcióra kerül sor. A Legendák című koncert előadói Matei Ioachimescu & Percussionescu, akik rendhagyó

hangszereken játszanak. A belépés ingyenes, de a helyek száma korlátozott.

Harmincéves a Háromszék Táncegyüttes

Ivácson László rendezésében készül a társulat legújabb előadása, amelynek premierjére október 1-jén és 2-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban kerül sor.

A Táncsétány egyfajta útfeltárás, amellyel a társulat ünnepel és múltat is idéz ebben az évfordulós évadban. A korábbi előadások koreográfiáit feldolgozó produkció nemcsak emléket állít és felsorol, hanem reflektál, viszonyul az elődök által megfogalmazottakra, így az együttes jelenéről is vall. A sétáló emlékezés olyan egyetemes témákat is érint, mint az idő, a hit, a férfi és a nő életszerepei, a megvallott értékek és a hagyomány.

Koreográfusok: Orza Călin, Melles Endre, Furik Rita, Tekeres Gizella, táncoktatók: Péter László, Tekeres Gizella, Melles Endre. Az előadásban elhangzott szövegek narrátora Nemes Levente színművész. Zene: Fazakas Levente; énekes: Erőss Judit. Az előadásban elhangzik Weöres Sándor Férfiének című verse Mátray László előadásában. Hang: Kelemen István, Vajda Attila.

Képernyő

Ma 15 órától az RTV1 műsorán: Aranyszalagtár – „A fehér papírt szenvedéllyel szántó (fekete) szénnel-tussal »firkálom« tele, mert nem tudok másként élni” – vallotta az 1925. szeptember 25-én Makfalván született Kusztos Endre grafikus. Humanizmusa, nyíltszívűsége, őszintesége, optimista világlátása sosem hagyta el, annak ellenére, hogy hosszú élete során számos személyes tragédiával kellett megküzdenie. * Mikó 160 – Legyen világosság! – írta az alapító gróf Mikó Imre a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium számára tervezett címerre. A páratlan összefogással felépített alma mater diákok ezreit nevelte és neveli ma is kitartásra, emberségre, hűségre és helytállásra. A 160 éves kollégium szelleméről és az évszázados falai között eltöltött évekről diákok, tanárok és az iskola egyik legidősebb véndiákja mesél nekünk. * Útilapu – A Békás-szoros és környéke.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi műsorán ma: 16.15-től Mulan (amerikai családi kalandfilm, dráma), 16.30 -tól Nagypapa hadművelet (amerikai vígjáték), 18.45-től Tejháború (izlandi-dán-német-francia filmdráma), 18.45-től Katonafeleségek (angol vígjáték, dráma), 20.45-től Tenet (angol-amerikai-kanadai akcióthriller), 21 órától Sajnáljuk, nem találtuk otthon (angol-francia-belga filmdráma);

Zárul a KultúrPark

Szeptember végén becsukja kapuit a sepsiszentgyörgyi KultúrPark, a rendezvények sorát egy nemrégiben elkészült dokumentumfilm bemutatója zárja. Szeptember 30-án, szerdán 19.30 órától Tőkés Csaba Zsolt és Vörös T. Balázs Hármasfonat – Tánccal átszőtt életek című dokumentumfilmjét tekinthetik meg az érdeklődők az ’56-os emlékparkban. A film Tőkés Csaba Zsolt és Dezső Tibor Attila Életünk a tánc, avagy családi ki mit tud című előadása nyomán jött létre a következő három család tagjainak részvételével: Dezső Tibor Attila református lelkész és családja, Mocsel Antal „Rémusz” őrkői hagyományőrző és családja, valamint Tőkés Csaba Zsolt néptáncoktató és családja.

Hitvilág

A LEMHÉNYI Szent Mihály-napi búcsút a felújítás miatt a plébániatemplomban tartják ma 11 órától. A szentmisén Péter Arthur kovásznai plébános prédikál.

A MÁLNÁSI Szent Mihály-templomban ma 12 órától tartják a búcsús szentmisét.

Könyvtárhasználat járványhelyzetben

Az egyre inkább lehűlő időjárás miatt a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasószolgálata a kiskertből visszaköltözik az épületbe. Mától a kölcsönzőrészlegen fogadják az olvasókat. Sajnos, a járványhelyzetre vonatkozó előírások értelmében továbbra sem tudnak szabad hozzáférést biztosítani a polcokhoz.

Érvényes könyvtárhasználati szabályok: az olvasók fogadása a könyvtárépületben, a kölcsönzőrészlegen történik. Az épületbe csak a főbejáraton át lehet belépni, a távozás kötelező módon a hátsó bejáraton történik. • Belépéskor lázat mérnek, az épületben a maszkviselés kötelező. • A kölcsönzőrészlegen egyszerre egy olvasó tartózkodhat, annak előterében legfeljebb öten várakozhatnak. • Szolgáltatások a vészhelyzet ideje alatt: dokumentumok kölcsönzése, dokumentumok visszavétele, digitális adatszolgáltatás.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 310 110) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. Ma 8–12 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. úti 18-as tömbház C, D, G, H és I lépcsőházában, illetve a 18-as tömbházhoz tartozó kereskedelmi egységekben. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

ÁRAMSZÜNET. Szotyorban ma 9–16 óráig, Málnáson, Málnásfürdőn és Oltszemen szerdán 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Nagypatakon szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak.

MÉRÉSEK. Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában a Kós Károly út 7. szám alatt hetente egyszer, minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukor-, koleszterin- és triglicerid-szintet méretni, és EKG-t is készítenek.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet. A teljes diszkréció garantált.

AZ IDŐSEK VILÁGNAPI RENDEZVÉNYÉT október 4-én 14 órától tartják a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben az Aranyszívek Nyugdíjas Klub szervezésében. Telefon: 0723 727 279. A rendezvényt a polgármesteri hivatal támogatja.