A három géposztályos (MX50, MX65 és MX85) nyílt ifjúsági magyar motokrosszbajnokság küzdelmei már június 28-án az ácsi futammal elrajtoltak, majd a másodikat szeptember 9-én Veszprémvarsányban, a harmadikat szeptember 20-án Foktőn rendezték meg, míg a hétvégi, Bugyiban megtartott verseny volt a pontvadászat utolsó előtti megmérettetése (a pontvadászat november 18-án Ajkán zárul). „A megszokottól eltérően ebben a szezonban ez volt az első magyar bajnoki, amelyen indultunk, s számunkra szintfelmérő volt. Sajnos, most nem tartunk ott, ahol kellene, hiszen Zoltán hétvégi ellenfelei ezúttal jobbak voltak. A magyarországi motokrosszosok számára hamarabb megkezdődtek az edzések, a versenyek és hozzánk képest több országban, bajnokságban is kipróbálhatták magukat” – nyilatkozta érdeklődésünkre a 13 esztendős kis motoros édesapja, Ördög István.

Mindezek ellenére nem kell szégyenkezni a bukaresti Top Cross TCS színeiben Yamaha motorkerékpárral versenyző Ördög Zoltánnak, hiszen egy 6., illetve egy 3. helyezés után összesítésben a 4. helyen fejezte be első és talán utolsó 2020-as anyaországi szereplését. „Jó volt a verseny, Zoltán kifogástalanul előkészített pályán motorozott. A kvalifikációt a harmadik legjobb idővel fejezte be, így a 27 induló közül remek rajtpozíciója volt. Az első futam startja jól sikerül, s harmadiknak fordult el az első kanyarban. Keményen harcolt minden helyért, ám a futam vége felé, amikor a 4–5. volt, sajnos, egy kanyarban eldőlt, és végül csak hatodiknak intették le. A második rajt is jó lett, megtartotta a 3. pozícióját, és férfias küzdelem után harmadikként is ért célba” – összegezte a hétvégi eseményeket Ördög István.

Eredmény (magyar bajnokság, MX85/Bugyi): 1. Zanócz Noel (Husqvarna Maurer Racing Team, Husqvarna), 2. Béres Szabolcs (KTM Kecskemét, KTM), 3. Hateier Botond (Ácsi Motoracing Team SE), 4. Ördög Zoltán (Top Cross TCS, Yamaha).