Egy kudarctörténet anatómiája

Mesterségére nézve reklámgrafikus, és most, röpke három hónap alatt megírt egy könyvet a vállalkozás mikéntjéről. A Könnyű neked, ’me céged van című, se nem tankönyv, se nem szakkönyv elkövetője, Rancz Zsolt a sepsiszentgyörgyi könyvbemutatón könnyedén beszélt arról, saját kudarctörténetnek felfogott eddigi életéből hogyan született a kötet.

A LibriM Könyvudvarban zajlott eseményen felvezetőként Bodosi Imre, a Hamor Soft Kft. ügyvezetője elmondta, a szerző által vállalkozói stand-upként meghatározott könyv újszerű, amennyiben szemléletváltást hoz az ilyen típusú tanítások terén. Rancz Zsolt ugyanis nem végzett közgazdaságot vagy hasonló klasszikus iskolát, ezért megvolt az a szabadsága, hogy letérhetett a kitaposott ösvényekről, így jól érthető, bár nem feltétlen egzakt példákkal érteti meg az olvasókkal egy vállalkozás lényegét. Bodosi Imre úgy értékelte, ez a klasszikus értelemben sem szak-, sem tankönyv éppenséggel a jövő szak- vagy tankönyve lehetne, és kötelező olvasmánnyá kellene lennie a középiskolákban, hogy a diákok láthassák: mit lehet, hogyan lehet megtenni egy vállalkozásban.

Rancz Zsolt Máthé Kincső rádiós műsorvezető kérdéseire válaszolva elmondta, a jelen gazdasági helyzetnek köszönhetően kapott motivációt, hogy a már két éve érlelődő tervét megvalósítsa: a szükségállapot ideje alatt volt bőven ideje írni. Alkotását egyfajta önterápiaként fogta fel: le akarta írni a vele történteket, mert úgy érezte, egy kudarctörténet részese. Mint mondta, olyan könyvet akart összerakni, amit a fiatalok el is olvasnak, ezért konyhanyelven próbálta elmagyarázni, hogyan kell, hogyan érdemes vállalkozni.

A könyv egyébként jórészt egyszemélyes vállalkozás, hiszen Rancz Zsolt nem csak szerzője, de szerkesztője, tördelője, címlaptervezője is, és amúgy egy kísérlet is arra, lehet-e egy könyvet értékesíteni, sikeressé tenni. Sikertörténetem talán most kezdődik, ezzel a könyvvel, de azt leírom majd a következőben – mondta Rancz Zsolt.