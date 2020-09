A rendezvényeken Para Zoltán Róbert egyesületi elnök, projektmenedzser ismertette a pályázat során elvégzett munkát és a megvalósításokat. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által a Nagy Infrastrukturális Operatív Program részeként társfinanszírozott projekt 2017 és 2020 között zajlott, fő célja az Ojtoz–Ozsdola Natura 2000 védett terület kezelési tervének a kidolgozása volt. Para Zoltán ismertetőjében az is elhangzott, hogy az elkészült kezelési terv jelenleg a környezetvédelmi minisztériumnál van engedélyezési szakaszban.

A kezelési terv kidolgozását a terület biodiverzitásának felmérése előzte meg, melynek során hat szaktanulmányt készítettek a biológus és ökológus szakemberek. A lakosok tudatosítása érdekében falufórumokat, sajtótájékoztatókat szerveztek. Elkészült egy 34 perces dokumentumfilm is az Ojtoz–Ozsdola védett terület­ről és a környező települések­ről, valamint létrejött a védett terület honlapja (http://oituz-ojdula.ro/). Mivel a környezeti nevelés nagyon fontos napjainkban, 32 környezeti nevelési tevékenységet szerveztek a védett terület szomszédságában lévő iskolákban, és nyolc alkalommal terepre is elvitték a diákokat, hogy a tanteremben szerzett tudást a természetben is kamatoztassák. A gondnoki munka megkönnyí­tésére terepi és irodai fel­szereléscsomagot vásároltak, a gondnoksági csapat tagjai pedig szakmai felkészítőkön vehettek részt. A projekt eredményeinek minél jobb ismertetése céljából elkészült 500 fényképalbum és 500 szórólap, melyeket az érdekelt feleknek és iskolákban osztanak ki.