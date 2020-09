Hamar elfogy a tejkontroll-szubvenció

Az országos keret kevés, a pirostarka szarvasmarhák termelési ellenőrzésére (tejkontroll) fordítható pénz például általában már szeptemberben elfogy – mondta el érdeklődésünkre Jákó Tibor, a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének megbízott elnöke.

A most közzétett tervezet szerint idén az állattenyésztési szektornak szánt állami támogatás teljes összege legtöbb 65 millió lej lehet. 30 millió lejt a szarvasmarha-, bivaly-, sertés- és lótenyésztésre különítenek el, 35 millió lejt a juh- és kecsketenyésztésre szánnak. A támogatás összegeit az állami költségvetésből biztosítják, a mezőgazdasági minisztérium költségvetésén keresztül.

Az állattenyésztési ágazatoknak juttatott támogatás célja a törzskönyvek fenntartásával, valamint az állatok genetikai értékfelmérési és termelőképességi tesztjeivel járó költségek megtérítése (ide tartozik a közismert „tejkontroll” is). A támogatás szubvencionált szolgáltatások formájában jut el az állattenyésztőkhöz, a törzskönyvezést, illetve tesztelést végző egyesületek, állattenyésztői szervezetek, valamint a Prof. Dr. G. K. Constantinescu Országos Állattenyésztési Ügynökség révén. A kedvezményezettek lehetnek egyéni vagy családi vállalkozások, termelői engedéllyel rendelkező magánszemélyek vagy állattenyésztésre szakosodott jogi személyek.

A támogatás egészében fedi a törzskönyvvezetés költségeit és hetven százalékban fedezi a genetikai értékfelmérési és termelőképességi tesztekkel járó kiadásokat – a fennmaradó harminc százalékot az állattenyésztők kell fizessék.

Kovászna megyében a pirostarka szarvasmarhák tejkontrollját a szarvasmarha-tenyésztők megyei egyesülete végzi. 636 farmon 13 400 szarvasmarha van kontrollban.

Az ellenőrzést 31 szakember végzi. Ők mérik a tejelő szarvasmarhák hozamát, tejmintákat gyűjtenek be, ezeket Kolozsvárra küldik szaklaboratóriumba, ott vizsgálják meg a tej összetételét – tudtuk meg Jákó Tibortól. Az egyesület az utóbbi időszakban rendszeresen megkapja a tejkontroll állami támogatását, de a gazdáknak van okuk elégedetlenségre. A 2014-ben hozott 1179-es kormányrendelet 80 lejben szabta meg az egy szarvasmarhára számított tejkontroll szubvencionálási értékét (a hetven százalékot). Azóta viszont nőttek a költségek, a fizetésekkel járó kiadások, az üzemanyagárak, ráadásul a támogatás értéke 53 lejre csökkent. A tejkontroll szubvencionálására szánt országos keretösszeg nem fedezi az éves szükségletet, általában már szeptemberben elfogy a felhasználható támogatás, ezt követően a gazdák saját zsebből kell fizessék a tejkontroll teljes költségét. A tejkontrollra viszont szükség van, csak az ellenőrzésben lévő szarvasmarhák jogosultak a termeléshez kötött támogatásra (köznyelven: sprijin cuplat). Tavaly a tejelő szarvasmarhák esetében egyedenként 1800 lej volt ez a támogatás. Valószínűleg idén sem lesz nagyobb változás az értéket illetően – magyarázta Jákó Tibor. A megbízott elnök húshasznú szarvasmarhákat – Aberdeen Angus fajtájúakat – is tart. Ezek esetében tavaly jogosult állatonként 1100 lej volt a termeléshez kötött támogatás, idén bizonyára csökken az összeg, mivel az országos szinten rendelkezésre álló költségvetés nem nő, az összállományt illetően azonban növekedés tapasztalható – számolt be Jákó.