Az MCC immár több mint két évtizede foglalkozik középiskolások és egyetemi hallgatók fejlesztésével, öt évvel ezelőtt pedig alsóbb szintre is kiterjesztették a kreatív, játékos, közösségben történő fejlesztés lehetőségét, így már ötödik osztálytól is bekapcsolódhatnak a gyermekek a hagyományos oktatást kiegészítő, érdekfeszítő foglalkozásokba – vázolta a budapesti Constantinovits Milán, a Fiatal Tehetség (FIT) Program szakmai vezetője. Rámutatott, azt tapasztalták, sokszor késő 14 éves korban megkezdeni a tehetséggondozást, tízéves kortól kezdve már bevonhatók a gyermekek a különböző fejlesztésekbe. Leszögezte, elsődleges céljuk, hogy minden diák megtalálja a saját tehetségének területét, azt, amiben ügyes, szeretnénk megmutatni nekik, hogy bármely területen találkozhatnak izgalmas dolgokkal egy jó közösségben – fogalmazott. Szólt arról is, hogy az oktatástól eltérő területeken – egészségügyi és pénzügyi tudatosság, robotika, média világa, természettudományos kísérletek stb. – próbálnak fejleszteni, s példaként hozta fel, olyan képzésük is van, melynek célja a szemléletformálás, a vitakészség vagy a kritikus gondolkodás fejlesztése.

A regisztrációt követően – honlap: fit.mcc.hu – a jelentkező ötödikesek számára már ezen a hétvégén válogatót tartanak, ahol egy pszichológus segítségével felmérik egyebek mellett intelligenciájukat, szókincsüket, de csoportos feladat révén az együttműködést és az érzelmi intelligenciát, a kreativitást is vizsgálják, illetve egy beszélgetésben is részt vesznek majd. Az eredmények alapján rangsorolják a jelentkezőket, az első 25 diák kerül be a programba, a többiek pótlistára, innen válogatják majd be a lemorzsolódók helyére az új tagokat. A képzéseket nyárig szombatonként tartják, karácsonykor karitatív akciót szerveznek, a legjobbakat pedig haladó szintű angol, intenzív beszéd-centrikus csoportba is beválogatják. A program részesei számára ugyanakkor elektronikus tananyagokat és oktatóvideókat is közzétesznek egy zárt, internetes felületen, ezzel a konkrét tudás elmélyítésére, a személyes értékelésre nyílik lehetőség. S hogy mennyire sokoldalú, érdekes tevékenységekre várják a diákokat, azt jól példázza, hogy az egészségügyi tudatosságot célzó foglalkozásokat mentőtisztek, orvosok tartják majd, a gyermekeknek alkalmuk lesz megtapasztalni, mit kell tenniük vészhelyzetben, megtanulják az elsősegélynyújtási technikákat, de ellátogatnak mentőállomásra is. Elhangzott továbbá, hogy a diákok fejlődését folyamatosan követik, a szülőkkel, a pedagógusokkal egyeztetve értékelik.

Baróthi Johanna, a FIT Program sepsiszentgyörgyi régióvezetője megerősítette, egyedi lehetőségről van szó, hiszen hasonló tehetséggondozási program nem működik a városban. Felidézte, tavasszal már futott egy tevékenységük, melyre viszonylag sok csapat, összesen 84 diák nevezett be, közülük a Plugor Sándor Líceum csapata a döntőbe is bejutott. Ugyanakkor köszönetet mondott az önkormányzatnak, hogy támogatta és befogadta a programot a városba.