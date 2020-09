Harmincéves a Háromszék Táncegyüttes

Ivácson László rendezésében készül a társulat legújabb előadása, amelynek premierjére október 1-jén és 2-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban kerül sor.

A Táncsétány egyfajta útfeltárás, amellyel a társulat ünnepel és múltat is idéz ebben az évfordulós évadban. A korábbi előadások koreográfiáit feldolgozó produkció nemcsak emléket állít és felsorol, hanem reflektál, viszonyul az elődök által megfogalmazottakra, így az együttes jelenéről is vall. A sétáló emlékezés olyan egyetemes témákat is érint, mint az idő, a hit, a férfi és a nő életszerepei, a megvallott értékek és a hagyomány.

Manus Őrkői Cigány Találkozó

Szeptember 30-a és október 4-e között negyedik alkalommal szervezik meg Sepsiszentgyörgyön a Manus Őrkői Cigány Találkozót. A mai program: 12 órától Kalányos Ottó tisztelendő szentmisét mutat be az őrkői Mária, világ királynője templomban, majd felavatják az őrkői Szerencsekereket. 17 órától online irodalmi est Fodor Kele Ákossal a Szimpla Kávézóban, 19 órától a Manus Jazz formáció koncertezik ugyanott. Csütörtökön a már megszokott helyszínre, a Borvíz utcai halastavak mellé költözik a rendezvény, ahol 11 órától a vásártér kialakítása zajlik, illetve a délutáni órákra bográcsozást és közös örömzenélést terveznek a szervezők.

Színház

UDVARTÉR TEÁTRUM. Székely Csaba Idegenek című darabjának felolvasó-színházi bemutatója ma 19 órától tekinthető meg Kézdivásárhelyen a Wegener parkban. Jegyár: 15 lej.

M STUDIO. Ma 20 órától a sepsiszentgyörgyi M Studio Pyro című tűzzsonglőr-produkcióját a Kovásznai Városi Művelődési Ház melletti parkban mutatja be. A produkció időtartama 20–25 perc, a részvétel ingyenes, a megfelelő biztonsági előírások betartása kötelező.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 15.30-tól Tenet (angol–amerikai–kanadai akcióthriller), 16 órától Mulan (amerikai családi kalandfilm), 18.30-tól román felirattal és 18.45-től magyar felirattal: Amíg tart a nyár (ausztrál filmdráma), 21 órától Nagypapa-hadművelet (amerikai vígjáték), 21 órától Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film).

Zene

KONCERT RENDHAGYÓ HANGSZEREKKEL. Az Árkosi Kulturális Központ szervezésében ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Bástya-ház kertjében különleges zenei produkcióra kerül sor. A Legendák című koncert előadói Matei Ioachimescu & Percussionescu, akik rendhagyó hangszereken játszanak. A belépés ingyenes, de a helyek száma korlátozott.

KAMARAZENE. In memoriam Ludwig van Beethoven címmel október 1-jén, csütörtökön 18 órától rendkívüli kamarazene-koncertre kerül sor az Árkosi Kulturális Központban. Fellép a brassói Gaudeamus Kvartett – Lucia Neagoe (elsőhegedű), Raluca Irimia (másodhegedű), Leona Varvarichi (brácsa) és Ștefan Neagoe (cselló) – és meghívottjai: Filip Ignác (fuvola) és Filip Zsombor (klasszikus gitár). Helyszín: a Bástya-ház udvara, rossz idő esetén a koncertterem.

Hitvilág

BÖJTE CSABA TESTVÉR SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Medjugorjei Imacsoport szervezésében a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban az első csütörtöki meghívott előadó Böjte Csaba ferences szerzetes. A szentmise 18 órától kezdődik, a szentségimádás után gyűjtés lesz a dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei­nek. Ugyanakkor megkezdődik az imalánc a családfa-gyógyulásért.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Zár a KultúrPark

Hamarosan becsukja kapuit a sepsiszentgyörgyi KultúrPark, a rendezvények sorát egy nemrégiben elkészült dokumentumfilm bemutatója zárja. Október 5-én 19.30 órától Tőkés Csaba Zsolt és Vörös T. Balázs Hármasfonat – Tánccal átszőtt életek című dokumentumfilmjét tekinthetik meg az érdeklődők az ’56-os emlékparkban. A film Tőkés Csaba Zsolt és Dezső Tibor Attila Életünk a tánc, avagy családi ki mit tud című előadása nyomán jött létre a következő három család tagjainak a részvételével: Dezső Tibor Attila református lelkész és családja, Mocsel Antal „Rémusz” őrkői hagyományőrző és családja, valamint Tőkés Csaba Zsolt néptáncoktató és családja.

CoRepeta Nyelviskola

Lehet iratkozni a CoRepeta Nyelviskola délutáni gyermek román-, angol- és németóráira. Az órákat korosztályos bontásban tartják óvodáskortól tizenkettedik osztályig. A tanfo­lyamok a szeptember 28-a és október 5-e közötti héten kezdődnek.

8–13 és 13–16 óráig korlátozott létszámban tanulószobát is fenntartanak azok számára, akiknek nem megoldott a délutáni oktatás vagy a délelőtti otthon tanulás. A felnőtt kezdő és haladó nyelvtanfolyamok októberben indulnak, előreláthatólag angol, román és német nyelvből. A tanfolyamok ideje alatt az iskolában csak a diákok és a nyelviskola munkatársai tartózkodhatnak, a gyermekeket a kapuban veszik át és adják át tanórák után. Érdeklődni: 0771 517 183, 0771 517 234; Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 40. szám; www.corepeta.ro.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Málnáson, Málnásfürdőn és Oltszemen ma 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Nagyborosnyón, csütörtökön Cófalván, Várhegyen és Lécfalván szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, síküveget, s külön válogatva a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

ONLINE ELŐADÁS. A mesehősök nyomában. Mit tanulhatunk a mesehősöktől? címmel ma 18 órától a Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál keretében Kádár Annamária, Zalka Csenge Virág és Szabó Enikő tart online elő­adást a népmese napja alkalmából élő szavas mesemondással a Tipe Tupa Egyesület szervezésében. A Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál Facebook-oldalán zajló esemény ingyenes, regisztrációhoz sem kötött.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 310 110) gyógyszertár teljesít szolgálatot.