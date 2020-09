Elhalálozás

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szárazajtai születésű baróti

özv. INCZE KÁLMÁN

életének 85., özvegységének 4. évében rövid betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2020. október 1-jén 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a baróti ravatalozóháztól a református egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás 2020. szep­tember 30-án 17 és 19 óra között, valamint a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

20427

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága, szeretett anyós, nagymama, dédnagymama, sógorasszony, keresztanya, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, a pákéi születésű kálnoki

özv. KÖVÉR ROZÁLIA

életének 87. évében rövid szenvedés után eltávozott szerettei köréből.

Drága halottunkat 2020.október 1-jén 15 órakor kísérjük utolsó útjára a kálnoki ravatalozóból a református temetőbe.

Részvétfogadás szerdán 19 órától és a temetés előtt

egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

H.

„Ha el is mentem, mindig itt leszek, csendben, titkon,

észrevétlen.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, sógor­asszony, testvér, közeli és távoli rokon, jó szomszéd és barát, a bodoki

LUNGULY MÁRIA

(szül. SZÉKELY)

életének 75. évében elhunyt.

Temetése 2020. október 1-jén 14 órakor lesz a bodoki

ravatalozóháztól.

Nyugalma legyen csendes.

A gyászoló család

4318876

Részvét

A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak PREZSMER IMOLA ­nyugalmazott szakfelügyelő elhunyta alkalmából. Szakértelmével 21 évig szolgálta a Kovászna megyei oktatás ügyét, elkötelezettsége példaértékű számunkra.

Nyugodjék békében.

731

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Prezsmer Boglárkának édesanyja,

PREZSMER IMOLA

elhunyta alkalmából.

A Plugor Sándor Művészeti Líceum munkaközössége

4318885

A Hófehérke Óvoda közössége megrendülten búcsúzik az óvoda egykori óvónőjétől, PREZSMER IMOLÁTÓL, aki meghatározó személyisége volt az óvodapedagógusi munkánknak nemcsak helyi, hanem megyei szinten egyaránt. Szaktudásával, értékrendjével, egész egyéniségével mindannyiunk példaképe és mentora volt. Elhivatottsága, ügyszeretete alakította és megújította a Kovászna megyei óvodapedagógia alapjait. Életre hívta a Katedra Füzeteket, szerkesztője és mentora volt az Észszerű tervezés című szakkönyvnek. Nevéhez fűződnek olyan hagyományteremtő eseménysorozatok, mint a Megyei Óvónők Kreativitásversenye, a Tágasságot nekünk is… népi gyermekjáték-fesztivál, a Mesemondó seregszemle, szakmai szimpóziumok, a Csernátoni Alkotótábor. A szakmai igényesség mellett a közösségépítő törekvései is emlékezetesek számunkra, mint a honismereti közös kirándulások vagy a kreativitással párosuló óvónők bálja. Sokoldalú és színes egyénisége, páratlan humora és gyönyörű énekhangja örökre bevésődött az emlékezetünkbe. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

4318890

Megrendülten búcsúzunk volt tanfelügyelőnktől, PREZSMER IMOLÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Őszinte részvétünk a

gyászoló családnak.

A kovásznai körzet óvónői

1115998

Fájdalommal, kegyelettel veszünk búcsút PREZSMER IMOLÁTÓL, a megyei pedagógustársadalom meghatározó személyiségétől, aki évtizedeken át hűséggel szolgálta a magyar óvodai képzés ügyét, munkássága példát és biztos utat jelentett mindazok számára, akik elkötelezték magukat a legkisebbek nevelésének, tanításának. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének, a Kovászna megyei szervezet elnökségének tagjaként fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy szervezetünk fel tudjon nőni a jelenkori zord idők kihívásainak teljesítésére, sérelmeink gyógyítására, a pedagógusi, azon belül az óvónői közösség megszilárdítására. A gyászoló családnak kívánunk sok erőt az őket ért mély fájdalom elviseléséhez.

Az RMPSZ Kovászna megyei elnökségének nevében: Becsek Éva (Orbaiszék), Dimény János (Erdővidék), Szabó Margit (Sepsiszék), Veres Enikő (Felső-Háromszék) széki elnökök, dr. Péter Sándor megyei RMPSZ-elnök

du.

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik PÁL MÁRTA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4318889

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a ma hat hónapja elhunyt

FERENCZ HAJNALKA ÁGNESRE.

„Csak az hal meg igazán,

akit elfelednek”

Nyugodjon békében.

427/b

Örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk az egy éve elhunyt JANCSÓ BÉLÁRA (BÉCIRE). Emlékünkben örökké velünk leszel. Pihenésed legyen békés és csendes.

A gyászoló család

1189

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk DEVECSERI JÓZSEFRE, akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Szeretete szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1115997

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleim­re, az árapataki KOVÁCS ­ANDRÁSRA halálának 11., valamint édesanyámra, ­KOVÁCS ESZTERRE halálának 8. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog.

1115995

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. HENDRIK GYULÁRA ­halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4318860

Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél, nekünk nem is haltál meg, csak

álmodni mentél.

Csak egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled. Szomorú szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a

sepsiszentgyörgyi

FERENCZ ZITA MÁRIÁRA halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott és pihenése csendes.

Szerető családja

4318864

Tudjuk, hogy nem jöhet,

mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban

látjuk. Az ész megérti,

de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk,

ahol Ő van, oda. 22 éve

kísértük utolsó útjára a szörcsei születésű

PATAKI MAGDOLNÁT.

Az élet múlik, de akit

szeretünk, arra életünk

végéig könnyes szemmel

emlékezünk.

Szerető gyermekei és azok családja

4318877