Győztünk – kezdte mondandóját Dávid Sándor, majd köszönetet mondott a kézdivásárhelyieknek, akik éltek választási jogukkal. „Annak a 3288 szavazónak, aki Bokor Tiborra voksolt, és annak a 3262 polgárnak, aki az RMDSZ tanácsára szavazott, külön köszönöm, hogy megbíztak bennünk”. Dávid Sándor szerint az RMDSZ jelöltje eddig is dolgozott, életképes és tartalommal feltöltött tervekkel állt elő, ezt a munkát az elkövetkező négy évben is folytatni fogja. „Remélem, hogy a populista szövegekkel és az üres ígéretekkel tűzdelt, nem hagyományosnak mondható kampány lejárt. Ha az ellenzék képviselői igazából dolgozni akarnak, tegyék félre ezeket, és cselekedjenek kampánymondatuk szerint: tegyenek Kézdivásárhelyért. Olyan tanácsot szeretnék látni, amelynek nem az lesz a fontos, hogy a határozattervezeteket leszavazza, hanem az, hogy építő kritikákkal járuljon hozzá a város vezetéséhez, tetteivel a város érdekeit szolgálja” – tette hozzá. Dávid Sándor úgy fogalmazott, a kampány éket próbált ütni az emberek közé, de Kézdivásárhely megmutatta, hogy mindezek ellenére meg tudja őrizni méltóságát. „Nem vettük fel a kesztyűt, és szerintem ezt a mi választóink értékelték. A munkát folytatni fogjuk, mert a városnak olyan polgármestere van, akinek megvalósított tervei vannak, és további elképzelései, amelyekért szintén dolgozni fog.”

Bokor Tibor, Kézdivásárhely újraválasztott polgármestere megköszönte a bizalmat a város polgárainak. „Tudom, hogy ez erősíteni fog engem abban, hogy a munkámat a következő mandátumban még jobban el tudjam végezni. Az elmúlt hónapban nagyon sok támadás ért, olykor nehéz volt visszafognom magam. A hazugságokra, aljasságokra nem válaszoltam, most sem fogok” – nyomatékosított. Bokor azt is elmondta, ő a kampányában bemutatta a megvalósításait, és olyan dolgokról beszélt, amiket meg szeretne tenni. „Ezek nem álmok és mendemondák voltak, nem a kampány miatt tettük. A megvalósítás egy folyamat. Olyan munkálatokról beszéltünk, amelyeket 2–3 évvel ezelőtt indítottunk útjára, és a sors úgy hozta, hogy a napokban vagy az elmúlt hetekben tudtunk nekifogni. Ami most zajlik a városban, egyharmada annak, ami történni fog a következő időszakban, hisz nagyon sok beruházásunk közbeszerzés fázisába jutott” – hangsúlyozta a polgármester. „De vajon véget tud-e vetni Balázs Attila és csapata annak a rágalomhadjáratnak, amit elindítottak az elmúlt hetekben?” – tette fel a kérdést. Hangsúlyozta: az önkormányzaton belül nem politikai csatákat szeretne, hanem elképzelések és valódi tervek közös megbeszélését. „Én mindenkinek a polgármestere szeretnék lenni, minden fajta háttéregyezség nélkül” – szögezte le, majd hozzátette: azt hallotta, és a számok is azt igazolják, hogy a kampányban megegyezések születtek. „Talán Balázs Attila válaszolhatna arra a kérdésre, hogy Constantin Pătruval, a román pártszövetség vezetőjével miben egyezett meg a választási kampányban?” Bokor azt sugallta, hogy azért nagyobb a Balázs Attilára leadott szavazatok száma, mint az EMSZ listájára leadott voksoké, mert ellenfele megegyezett Pătruval. „Nagyon egyszerű, egy kis matematika. Talán válaszolni fog a kérdésre, nyíltan, ahogyan eddig is tette” – summázott Balázs Attilára célozva az elöljáró.