Múltidéző és jövőbe néző az ünnepi előadás

Bár eredetileg úgy tervezték, hogy a Háromszék Táncegyüttes fennállásának 30. évfordulójára szervezett novemberi ünnepség részeként mutatják be a Táncsétány című legújabb előadásukat, végül is úgy döntöttek, hogy a héten, október 1-jén és 2-án megtartják a bemutatót, hisz a jelenlegi helyzetben sok minden történhet még novemberig – mondta Ivácson László, a sepsiszentgyörgyi társulat művészeti vezetője.

A társulatvezető felidézte a közelmúlt eseményeit: ők június 2-ától folytatják a tevékenységüket, rövid idő alatt elkészítettek egy szabadtéri előadást, amit sikerrel játszottak Sepsiszentgyörgyön és a környékbeli városokban is, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Baróton. A koronavírusért bevezetett új szabályok miatt telt házról sajnos nem beszélhet, de kitett székeiket mindenhol megtöltötte a közönség – jegyezte meg. Harmincéves fennállásuk óta több mint hatvan bemutató van mögöttük, Táncsétány című új előadásuk múltidéző, de egyben jövőbe néző produkció is. Valójában a 20. évforduló óta eltelt tíz évre tekintettek vissza általa, ez idő alatt húsz bemutatójuk volt, de ezekre csak röviden reflektál a Táncsétány, inkább a jövő, az új utak keresése határozza meg. Ivácson László, aki egyben rendezője-koreográfusa is az előadásnak, a közreműködő alkotók közül ezúttal Orza Călin, Melles Endre, Tekeres Gizella, Péter László, Furik Rita és Prezsmer Boglárka munkáját emelte ki. Azért Táncsétány az előadás címe, mert rendkívül kanyargós, hegyek-völgyek között vezető úton járkáltak a produkció elkészítése során, munkájuk kísérleti jellegű – mondta. „Hogy milyen táncokból, népzenéből, népdalokból építkezik az előadás? A Kárpát-medence széle-hosszát felhasználjuk. A tiszta, hű, eredeti folklórból merítünk, de ezt továbbgondoljuk, mert szerintem ez a jövő járható útja, a fiatal nemzedéknek olyan előadásokat kell létrehozni, amelyekkel azonosulni tud” – fogalmazott a szakember.

Jövőbeni terveik között egy online táncszínház létrehozását emelte ki, ahol azonban csak bizonyos kulcsszavakkal lehetne megtekinteni az előadásokat, ezenkívül szeretnék felújítani a Redever című gyermekelőadást, valamint a Vágják az erdei utat és a Tiszta című produkciót, hisz pályázatokat nyertek, hogy ezekkel turnézzanak. De vajon fel vannak-e készülve a befogadó színházak arra, hogy ott fellépjenek? És megengedi-e a rendelkezésre álló anyagi keret a járványügyi szabályoknak megfelelő körülmények között való utazást, szállást a társulat tagjainak? Terveik vannak, de vajon mi tud azokból megvalósulni? – sorolta kérdéseit. Idén nem tudnak népzene- és néptánctalálkozót szervezni, hisz ez többezres tömeggel járna. Azt sem tudják, hogy megjelenhetnek-e külföldi együttesek is az évforduló alkalmából szervezett rendezvénysorozaton.

Végezetül az idei évad új és meglehetősen hálátlan szabályzatáról is beszélt Ivácson László, melyet más színházakhoz hasonlóan ők is kénytelenek betartani, és azt is elárulta, hogy az új évadtól új táncosaik is lesznek.