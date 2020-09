Német nyelvvizsgát a Mikóban

A DSD (Deutsches Sprachdiplom, magyarul Német Nyelvi Diploma) vizsgaközpont létrehozásáról a bukaresti német nagykövetséggel tárgyaltak a mikós tanárok, a kinevezést szentesítő szerződést pedig szeptember 23-án írta alá Kondor Ágota iskolaigazgató a német nyelvű külföldi iskolák bukaresti fiókjának képviselőjével. Krecht Gyöngyvér szerint a nemzetközi szinten elismert német felsőfokú diploma helyben való megszerzésével ösztönözni lehet a diákokat egy második idegen nyelv megtanulására is, amelynek egyébként hagyománya is van a Mikóban, ahol tíz éve még a németet oktatták elsőként. Országszinten 63 iskola nyújt ilyen lehetőséget a diákjainak – akik számára a felkészülés és a vizsga is ingyenes –, megyénkben azonban a Mikó az egyetlen. (demeter)