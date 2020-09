Ködszurkálóként fényt hasítottál. Fényt hasítottál azon a reggelen is, amikor emlékeddel ránk borult az ősz szomorúsága. Rámutattál az emberi élet törékenységére, elmélkedésre szólítottál, és az egyre sűrűsödő őszi ködben ránk hagyott örökséged között elkezdtünk keresgélni.

Ködszurkálóként fényt hasítottál. Azon a reggelen is, amikor utadat keresve hivatást választottál. A csíkszeredai Óvónőképző Főiskola elvégzése után „óvó otthont” kerestél Árkoson, majd 15 éven át a sepsiszentgyörgyi Hófehérke Napközi Otthonban. Számodra mindig fontos volt a közösség, hatott rád, gazdagított és erősített. Úgy indultál neki az életnek, hogy hittél Tamási Áron szavaiba: „Egy szülőföldünk van és nagyon sok kötelességünk.” A 90-es évek fordulóján, a rendszerváltást követően hitből, meggyőződésből elvállaltad a háromszéki óvónők szakfelügyeletét. Már akkor fogadalmat tettél, hogy szolgálatot teljesítesz és közösséget alkotsz.

Neked sikerült. Te álmodtad meg az összes ma létező háromszéki óvodapedagógiai szakmai fórumot és találkozót. Így a Tudományos Szimpóziumot, a Kreativitásversenyt, a Mesemondó találkozót, a Népi gyermekjátékok seregszemléjét. Minden módszertani műhelynek, óvodának, napközi otthonnak – divatos szóval élve – te találtad ki a „brandjét.” Ajánlottál egy-egy rendezvényt, amit a közösség lelkesen fel is vállalt. Óvónők bálját szerveztél, Pro Natura kirándulásokat, csernátoni kézműves táborokat, gyimesi kirándulásokat. Eldöntötted, hogy kipróbálod azokat az alternatív pedagógiai módszereket, melyeket a világ ajánl. Szülők iskolája, PHARE programok sora, konfliktuskezelés, menedzsment és kommunikáció, felsorolni is lehetetlen a hazai és nemzetközi képzések sorát és a tőled jövő ajánlásokat.

Az országos magyar óvodai tantervet kidolgozó csapatban is lelkesen részt vállaltál, és 25 éven át a Cantus Firmus kamarakórus alapító tagjaként művelted a magyar zenei anyanyelvet. Emlékszel, 1994-ben találkoztál Kovács Andrásné Rozika nénivel, aki a drámapedagógia rejtelmeibe vezetett be? Ezt követően szakképzések, önképzőkörök, tréningek hosszú sora fonja át életed, szovátai, magyarországi táborokban formálódtál a drámapedagógia mesterévé. Méltó társad volt ebben a személyiségformáló játékban Korodi Hajnalka, akit most végre átölelhetsz ott fenn az égi mezőkön és színes kendőkből meg ékszerekből kirakhatjátok személyiségünk megerősítésre váró ékköveit.

Ködszurkálóként fényt hasítottál. Fényt hasítottál azokon a reggeleken is, amikor ellenőrzésbe jöttél. Tartottunk tőled, mert szakmai tudásod megingathatatlan volt. De te mindig jóindulattal, segíteni jöttél, megmutattad az utat és megerősítettél abban, hogy érdemes helyt állni és vállalni a ránk bízott feladatokat. Példát mutattál emberségből, tisztességből, közösségépítésből, értékmentésből. Egy nemzedéket neveltél fel, egy egész óvónői nemzedéket. A szépkorúakat megtanítottad játszani, a fiataloknak lehetőséget adtál és megtanítottad őket a hivatás szeretetére.

Ködszurkálóként fényt hasítottál. Fényt hasítottál azon a reggelen is, amikor belevágtál utolsó útkeresésedbe. Az égiek minden bizonnyal vigyáznak rád és megerősítenek téged abban, hogy értékes életet éltél itt a földön. Abban, hogy kiválasztott voltál egy szolgálatra, mely négy évtized után elfáradt. Kiválasztott egy életre, mely közel hét évtized után fényét veszti. De tudnod kell, hogy földi léted nyomot hagy bennünk, és tudnod kell, hogy egész személyiséged tovább él abban az örökségben, melyet oly gondosan ránk hagytál.

A Kovászna megyei óvónők nevében,

Bartók Emese