Felmérik Réty kül- és belterületeit

Hasonló általános felmérés 1986-ban készült legutóbb a községben, akkor még az állam tulajdonát képezték a földek, később pedig mindenki maga telekkönyveztette területeit – mondta a településvezető, aki szerint ezúttal a község egészét – 5500 hektár – felméri a munkálatokat végző bukaresti szakcég. Komollón kezdte a méréseket négy topográfus csoport, s a munkálattal megbízott cég további hat csapatot küld a helyszínre, akik nyugatról keletre haladva térképezik fel előbb a belterületeket, majd a mezőgazdasági területeket is.

Dombora Lehel úgy fogalmazott, nehéz, hosszas munkálatról van szó, melynek határideje két év, ám a vállalkozó hamarább szeretné elvégezni a feladatokat. A község lakói számára díjmentes a munkálat, s ezzel a polgármester szerint komoly összegeket takarítanak meg, hiszen egy átlagos falusi gazdaság esetében, ahol 15 ár beltelek mellett némi mezőgazdasági területet is megdolgoznak, hozzávetőlegesen 7800 lejbe kerül a kataszteri felmérés. A munkálatok végén egyébként a község lakói számára friss telekkönyvet állítanak ki tulajdonukról.

Az átfogó felmérés hozadéka kapcsán Dombora Lehel rámutatott, amennyiben elkészül, tiszta adatbázisuk lesz a község földterületeiről, illetve a tulajdonviszonyokról is, s mint megjegyezte, mandátuma első évében ébredt rá igazán arra, milyen fontos, hogy ebben a tekintetben is minden rendezett legyen, hiszen tiszta tulajdonviszonyok nélkül lehetetlen fejleszteni és pályázni. A község számára azért is hasznos ez a munkálat, mert becslések szerint 20–25 százalékkal megnő az adózási alap, most derül ki, hogy hol, mikor és milyen jellegű bővítések történtek – mondta a polgármester.

Úgy véli, az uniós forrásokból finanszírozott munkálat révén sikerül majd előmozdítani a területek visszaszolgáltatásának ügyét is, melyet mindeddig nem véglegesítettek. Elmondta azt is, akár kellemetlenségeket is eredményezhet a kataszteri felmérés, mert adódhat olyan helyzet, amikor kiderül, hogy bizonyos gazdák nem annyi területet használnak – gyakran a szokásjog alapján –, mint amennyi a valóságban is megilleti őket, de ugyanakkor rengeteg problémát is tisztáznak majd a felmérések.

A kapcsolódó papírmunka és az iratok begyűjtése az önkormányzat feladata, a tevékenység volumenére való tekintettel versenyvizsgát is hirdettek, ám a járványhelyzet miatt egyelőre nem sikerült kollégát alkalmazni – mutatott rá Dombora Lehel. Úgy véli, az átfogó felmérés során az a legfontosabb, hogy a község lakói együttműködőek legyenek, hogy beengedjék portáikra, birtokukra a topográfusokat, az önkormányzathoz pedig időben eljuttassák a kért iratokat.