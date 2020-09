Vörös forgatókönyv újabb tanintézményekben /FRISSÍTVE/

A megyei közegészségügyi igazgatóság átiratai nyomán vörös forgatókönyvre térnek át – azaz kizárólag online oktatnak – a bodzaforulói Mircea Eliade Elméleti Líceumban, ahol pedagógus fertőzöttsége igazolódott be, illetve Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes líceum 5–12. osztályaiban, ahol két pedagógus tesztjének eredménye lett pozitív. Sepsiszentgyörgyön a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola egyik tizedikes diákja is megbetegedett, így a következő két hétben osztálytársai számára távoktatásban folytatódik a tanév. A Gulliver Napköziotthon két Waldorf- illetve, a Napraforgó és a Napocska csoportjában is felfüggesztették az oktatást – olvasható a tanfelügyelőség keddi összesítőjében.

Szerda délután újabb közleményben tudatta a tanfelügyelőség, hogy a Váradi József iskola hét osztályában, a speciális iskola egy osztályában, valamint a Mihai Viteazul líceum egyik tizedik osztályában is távoktatásra térnek át.

Minden érintett tanintézményben takarítanak, szellőztetnek és rendszeresen fertőtlenítenek a tantermekben, folyosókon valamint a mosdókban is.