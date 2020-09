A Táncsétány egyfajta útfeltárás, mellyel a társulat ünnepel és múltat is idéz ebben az évfordulós évadban. A korábbi előadások koreográfiáit feldolgozó produkció nemcsak emléket állít és felsorol, hanem reflektál, viszonyul az elődök által megfogalmazottakra, így az együttes jelenéről is vall. A sétáló emlékezés olyan egyetemes témákat is érint, mint az idő, a hit, a férfi és a nő életszerepei, a megvallott értékek és a hagyomány.

Zene

KAMARAZENE. In memoriam Ludwig van Beethoven címmel ma 18 órától rendkívüli kamarazene-koncertre kerül sor az Árkosi Kulturális Központban. Fellép a brassói Gaudeamus Kvartett – Lucia Neagoe (elsőhegedű), Raluca Irimia (másodhegedű), Leona Varvarichi (brácsa) és Ștefan Neagoe (cselló) – és meghívottjai: Filip Ignác (fuvola) és Filip Zsombor (klasszikus gitár). Helyszín: a Bástya-ház udvara, rossz idő esetén a koncertterem. Jegyár: 10 lej. * Ugyanott pénteken 18 órától fellép a marosvásárhelyi Tiberius Kvartett – Molnár Tibor (elsőhegedű), Lokodi Károly (másodhegedű), Molnár József (mélyhegedű) és Zágoni Előd (cselló). A koncert tisztelgés a 250 éve született Beethoven előtt. Jegyár: 10 lej.

HANGVERSENYÉVAD. A 2020/2021-es hangverseny­évadra a városi kulturális szervezőirodában lehet bérletet vásárolni hétköznapokon 9–16 óráig (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 1. szám, telefonszám: 0267 312 104). Az idei hangversenyévadra kedvezményes áron válthatnak bérletet az előző évad elmaradt koncertjeinek kárpótlásaként azok a nézők, akik tavaly bérletet vásároltak. A bérletek ára 130/65 lej, diákok és nyugdíjasok számára 70/35 lej, nagy­családosok számára pedig 30/17 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 15.30-tól Tenet (angol–amerikai-kanadai akcióthriller), 16 órától románul beszélő és 18.15-től magyarul beszélő Mulan (amerikai családi kalandfilm), 18.30-tól Camille (francia–közép-afrikai filmdráma), 20.45-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film), 21 órától Tunéziai terápia (francia–tunéziai vígjáték).

Hitvilág

BÖJTE CSABA TESTVÉR SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Medjugorjei Imacsoport szervezésében a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma meghívott előadó Böjte Csaba ferences szerzetes. A szentmise 18 órától kezdődik, a szentségimádás után gyűjtés lesz a dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinek. Ugyanakkor megkezdődik az imalánc a családfagyógyulásért.

RÓZSAFÜZÉR A BETEGEKÉRT. Október a Szűzanya hónapja, ezért mától kezdődően a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban az esti szentmisék előtt fél órával, 17.30-tól rózsafüzér-imádságot végeznek, amelyet a betegek gyógyulásáért, a járvány megszűnéséért ajánlanak fel. Akik nem tudnak jelen lenni, kérik, hogy otthonukban kapcsolódjanak be az imádságba. * A Szent József-templomban mától az esti szentmise előtt, 17.30-tól imádkozzák a rózsafüzért.

SZENTMISE ILLYEFALVÁN. A katolikus templomban ma 18 órától szentmisét mutatnak be Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére, akit 95 éve avattak szentté.

ÉJSZAKAI VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban pénteken 22 órától kezdődik a virrasztás, melyet a Mária Rádió közvetít.

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET Az Árkosi Református Egyházközség meghívja a gyülekezet tagjait az október 4-én 11 órakor tartandó hálaadó istentiszteletre. A modern hangzású és dallamú zenés dicséretet az árkosi IDE zenészei végzik, nt. Makkai Péter református lelkész szolgál. Utána, a jézusi szeretet jegyében, az érvényben levő egészségbiztonsági előírások betartásával szeretetvendégség jellegű összejövetelt tartanak, ahol emberközeli ismerkedésre adódik alkalom a falu tősgyökeres, valamint az utóbbi években beköltözött, erre az alkalomra úgyszintén megszólított és meghívott gyülekezeti tagok között.

Idősek világnapja

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Idősgondozó Ágazata meghívja az érdeklődőket az idősek világnapja alkalmából szervezett rajzkiállításra és szeretetvendégséggel egybekötött ünnepségre ma a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomba. A kulturális rendezvény programja: 9 órától a rajzkiállítás megnyitója és a díjak átadása a templom mellékhajójában; 11 órától ünnepi műsor és az idősek köszöntése a templomban; zenés-énekes műsor Mocanu Erika, Lőfi Gellért, Dénes Dorottya és Dénes Előd énekesek, zenészek közreműködésével; a legidősebb jelenlévők beszéde és az ünnepeltek köszöntése, megajándékozása; 13 órától ünnepi fogadás és a rajzkiállítás megtekintése.

Manus Őrkői Cigány Találkozó

Szeptember 30-a és október 4-e között negyedik alkalommal szervezik meg Sepsiszentgyörgyön a Manus Őrkői Cigány Találkozót. A mai program: a már megszokott helyszínre, a Borvíz utcai halastavak mellé költözik a rendezvény, ahol 11 órától a vásártér kialakítása zajlik, illetve a délutáni órákra bográcsozást és közös örömzenélést terveznek a szervezők. Pénteken: 11–19 óráig cigány vásár: kézművesség, kirakódóvásár, turkáló, kézműves műhelymunka; 14–18 óráig gyermekfoglalkozások: origami, festés, zsonglőrködés, vásári játékok, kalandpark a Manus játszótéren; 15 órától lóverseny; 16 órától kézműves-bemutató és filmek a Manuson – Sára Sándor: Cigányok / Ördögszekér; 17 órától dokumentumfilm-vetítés, közönségtalálkozó az alkotókkal – Vörös T. Balázs; 18.30-tól Manus kerekasztal-beszélgetés cigány témában a Sepsi GAL jóvoltából; 19.30-tól Gergely Zoltán verselése; 19.40-től Tehetségek a Manuson: Gáspár Csaba és tanítványai; 20 órától Manus Jam Session: Olivér és bandája; 21.30–23 óráig Open Stage (nyitott színpad): Majláth Attila-koncert.

Szárazajtai megemlékezés

A helyhatósági választások miatt Szárazajta közössége nem emlékezhetett meg a napján az 1944. szeptember 26-i, a Gavril Olteanu vezette Iuliu Maniu Erdélyi Önkéntes Ezred által elkövetett vérengzésről. A református templomban istentisztelettel kezdődő, majd az iskola előtti téren felállított, Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrászművész által készített emlékműnél folytatódó megemlékezést egy héttel később, október 4-én, vasárnap 11 órától tartják. Az eseményen csak a gyülekezésre vonatkozó törvényes előírások betartásával – kötelező a szájmaszk és a távolságtartás – lehet részt venni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 310 110) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Cófalván, Várhegyen és Lécfalván, pénteken Feldobolyban és Kisborosnyón szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. Palackokból és befőttesüvegekből 5 kg-ért 0,5 liter sört adnak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

ÜGYFÉLFOGADÁS. A Kovászna Megyei Nyugdíjpénztár ügyfélfogadási programja: nyugdíjügyekkel kapcsolatos dokumentumok fogadása hétfőtől szerdáig 8.30–14, pénteken 8.30–12.30 óráig; temetkezési segély igénylése és kiadása kedden és csütörtökön 8.30–14 óráig; kezelési jegyek igénylése és átvétele hétfőtől csütörtökig 8.30–13.30, pénteken 8.30–12 óráig.