Egy hónappal a Hungarian Divide-győzelme után a sepsiszentgyörgyi Bagoly Levente újabb próbatétel elé állította magát, és körbekerékpározta az országot. Giurgiu megyéből indult, majd az országhatár mentén 9 nap 6 óra és 53 perc alatt mintegy 2700 kilométert teljesített, eközben pedig több mint 14 ezer méter szintkülönbséget is leküzdött. Az átlagsebessége 24,5 km/óra volt.

A 32 éves háromszéki ultrakerékpáros több mint kilenc nap alatt 19 megyén haladt át, a határ mentén számos nagyvárost – Giurgiu, Konstanca, Tulcea, Galac, Jászvásár, Máramarossziget, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad, Drobeta-Turnu Severin – is érintett. Legújabb kalandjáról a közösségi oldalán számolt be, leírva a különböző megyékben látottakat és tapasztaltakat. A Giurgiu városában található Mihai Viteazul-szobor elől rajtolt és ért célba. Érdekesnek találta, hogy Románia különböző régiói­ban miként változik az utak minősége, a kultúra és az építészet. Úgy véli, az újabb kalandnak köszönhetően több olyan helységet is meglátogathatott, ahová, lehet, másképp nem jutott volna el. Kiemelte a Botoșani megyei Rădăuți-Prut községet, amely az ország legészakibb települése.

„Köszönöm édesapámnak, hogy a túra teljesítése után hazahozott. Nagyon fárasztó út volt, égető napsütéssel, áztató hegycsúcsokkal és kegyetlen szembeszéllel tarkítva. Amíg nem vállalkoztam erre az útra, addig nem gondoltam, hogy »szörnyeteggé« változtattam magam. Nagyon sokat tanultam az országról, sok új régiót láttam” – olvasható a beszámolója végén.

Bagoly az Agerpres hírügynökségnek úgy nyilatkozott, születésnapja alkalmából meglepte magát azzal, hogy beiratkozott egy 1200 kilométeres versenyre, amelyet jövő februárban Marokkóban rendeznek. Az afrikai megmérettetést tavaly szervezték meg először, és a sepsiszentgyörgyi sportoló így utólag sem érti, miért nem vett részt az első kiadáson. Szerinte hasonló viadal lesz a két évvel ezelőtt Kir­gizisztánban rendezetthez, ahol 20 ezer méter szintkülönbséget is teljesített a többnyire sivatagi, lakatlan területen.

Bagoly illusztris társaságban reggelizett Nagyváradon

Az ultrakerékpáros idén augusztusban Hungarian Divide-győztesnek vallhatta magát, ugyanis 4 nap 23 óra 7 perc alatt egy 20 000 méter szintkülönbséget magában foglaló 1200 kilométeres távot elsőként abszolvált, és eközben mindössze 8 órát aludt. 2017-ben a Belgium és Görögország közötti Transcontinental Race megmérettetést 12 nap 14 óra 15 perc alatt teljesítette, majd 2018-ban a második helyen végzett a Kirgizisztánban rendezett Silk Road Mountain Race versenyen, miután 9 nap 3 óra és 30 perc alatt tette meg az 1725 kilométert. Tavaly harmadikként ért célba az 1220 kilométeres Italy Divide viadalon, és szintén tavaly a Burgasz és Brest közötti 4000 kilométeres távolságot teljesítette 12 nap 12 óra és 3 perc alatt.

Bagoly Levente szerényen úgy véli, nem szenzációs, amit művel, hiszen sokan képesek lennének erre, ha hinnének magukban. (miska)