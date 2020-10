Szembeötlő a sok maszkot viselő ember, és szívszorító látvány az iskolában a maszkban ülő diák és tanár. Mikor lesz ennek vége? – kérdeztük hol mérgesen, hol elkeseredetten már az első iskolai nap után. A gyermekekre jellemző rugalmasság azonban, és a leleményesség, amivel ezt a helyzetet kezelik, példát mutat nekünk, felnőtteknek. Őket látva könnyebb. Nem könnyű, de könnyebb.

Nem tudom azt mondani, hogy felhőtlen ünneplés volt az idei iskolakezdés. Nem könnyű a maszkot viselni, nem könnyű a diáknak, akinek nincs a távoktatáshoz megfelelő eszköze (a pedagógusnak van-e?), nem könnyű a szülőnek, aki nem tudja ezt biztosítani, vagy nem tudja mindenik gyermeke számára biztosítani az eszközt és a külön szobát. Szembeötlő gondok ezek.

Eddig úgy neveltünk az iskolában, hogy oszd meg a tízóraidat, add kölcsön a vonalzódat, segítsd fel, ha elesett, öleld át, ha szomorú. Most azt mondtuk, hogy ne tegye, még ha nem is ezekkel a szavakkal, hanem tartson távolságot. Eddig úgy neveltünk, hogy a tanító odahajolt diákjához és „megfogta a kezét”, hogy segítsen. Most hogyan mondja azt, hogy boldogulj egyedül? Eddig azt mondtuk, ne tölts olyan sok időt kép­ernyő előtt, van más élmény is. Most meg…? Ez lenne az „új normalitás”? Ezzel is nevelünk! Hát ezért nem volt könnyű az iskolakezdés.

A következő történetet egy iszlám kegyességi irányzattól kölcsönöztem. A szufi történetben egy király szerepel, akinek gondjával azonosulni tudunk:

Egyik közel-keleti országban élt egy király, aki folyton a boldogság és a csüggedtség állapota között hullámzott. A legkisebb kellemetlenség is elrontotta a kedvét, boldogsága pillanatok alatt változott csalódássá és kétségbeeséssé. Egy idő múlva belefáradt önmagába és az életbe, és kivezető utat keresett. Hívatta a királyságban élő, megvilágosodott ember hírében álló bölcset. Amikor az megérkezett, így szólt hozzá: – Olyan akarok lenni, mint te. Tudsz-e adni valamit, ami az életembe kiegyensúlyozottságot, nyugalmat és bölcsességet hozna? Bármennyit is kérsz érte, megfizetem.

A bölcs így felelt: – Talán tudnék rajtad segíteni, de annak az ára oly hatalmas, hogy az egész királyságod sem lenne elegendő a megfizetésére. Ezért hát ajándékként adom, feltéve, hogy aztán becsben tartod.

A király biztosította efelől, mire a bölcs távozott.

Néhány hét múlva visszatért, és átnyújtott a királynak egy díszes, nefritkőből faragott ládikát. A király kinyitotta, s abban egy egyszerű aranygyűrűt talált. A gyűrűbe néhány betűt véstek. A bevésett szöveg így szólt: „Ez is el fog múlni.”

– Mit jelent ez? – kérdezte a király.

A bölcs így felelt:

– Mindig legyen rajtad e gyűrű! Bármi is történjék, mielőtt azt jónak vagy rossznak neveznéd, olvasd el a rajta lévő szavakat! Ily módon mostantól békességben élsz majd.

Ahhoz, hogy életünk történéseit megértsük, megfelelő távlatra van szükségünk. Ez azt jelenti, hogy ne azt nézzük, ami jelenleg van. Ne az átmenetit lássuk csak, hanem az örökkévalóra figyeljünk. Az örökké megmaradó – hit, remény, szeretet – megadja azt a pers­pektívát, amivel megérthetjük életünk történéseit. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

Egyed Júlia iskolalelkész,

Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium