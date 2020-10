A betegek ellátása időnként nehéz­ségeket okoz a személyzetnek, nem mindenki együttműködő – derült ki a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetőségének tegnapi tájékoztatóján. Roșu Mátyás orvos igazgató elmondta, egy dialízisre szoruló COVID-19 fertőzöttjük, akinek tünetei enyhébbek, „nyugtalan”: nem akar a kórházban maradni, az első napon meg is szökött, a rendőrség vitte vissza az intézménybe a férfit.

A COVID-osztályon tegnap 31 beteget kezeltek – gyermek nincs közöttük –, a sebészeten nyolc fertőzött szorul ellátásra, többnyire daganatos, Brassó megyéből átirányított betegek. Az intenzív terápián három kritikus állapotban lévő fertőzöttet ápolnak, egyelőre senkit sem kellett intubálni közülük. Elkülönítőben négy fertőzésgyanús személy tartózkodik, az utóbbi két hétben pedig hét tünetmentes pácienst küldtek Kovásznára – sorolta az orvos igazgató. Az előző héten ugyanakkor öt elhalálozást is jegyeztek a fertőzöttek körében, az érintettek 75–85 év közöttiek, mindannyian más, krónikus betegségekben is szenvedtek.

Lapunk kérdésére válaszolva András-Nagy Róbert kórházmenedzser elmondta, elkerülhetetlen a fertőzés a kórház személyzete körében, ám az esetek 98 százalékában beigazolódott, hogy a fertőzésforrás külső eredetű. Előfordult azonban, hogy egy beutalt beteg letagadta, hogy korábban a fertőzésre utaló tünetei voltak, ám letesztelték, és beigazolódott a koronavírus jelenléte – így letesztelték az érintett osztály személyzetét is. Legutóbb pozitív kolléga a törvényszéki orvostani szolgálatnál volt, így hétfőn ott mindenkit teszteltek, s ennek nyomán derült fény egy második esetre is. Mint a menedzser fogalmazott, hovatovább megszokottá válik, hogy valaki megbetegszik. Mostanra annyira erőteljessé vált a közösségi fertőzés, hogy attól nem tudják megvédeni saját alkalmazottjaikat sem, bármennyire is betartják intézményen belül a szabályokat. „A vírus itt él közöttünk, meg kell tanulnunk vele élni” – szögezte le András-Nagy Róbert. Hangsúlyozta azt is, rendszeresen végeznek belső járványtani ankétot, amennyiben valaki megbetegszik a személyzetből, további teszteléseket végeznek, és eltérően a korábbi praktikáktól, most már nem függesztik fel a tevékenységet. Kitért arra is, a tesztelési kapacitás most már lehetővé tenné, hogy ellenőrizzenek bizonyos csoportokat, melyek esetében nagyobb a fertőzés kockázata. Ugyanakkor a kórház vezetőinek egybehangzó véleménye az, hogy a megugrott esetszám – tegnap csak Háromszékről 51 új megbetegedést jelentettek – egyelőre nem írható az iskolakezdés számlájára.

András-Nagy Róbert arról is beszélt, hogy továbbra is nagy szükség van vérre. Eddig megkapták a vérközponttól a kért készítményeket vagy vért, ám ezekre nemcsak a koronavírussal, hanem a más betegségekkel diagnosztizáltak esetében is szükség van, ezért a véradásra buzdító felkérés továbbra is érvényes – mondta.