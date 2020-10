Az igazgató elmondta, a tanévkezdés előtti héten és azután is felkészítőket tartottak a pedagógusok számára, ami arról szólt, milyen internetes felületeken és milyen programok segítségével tudnak a legkönnyebben tanítani. Iskolájukban minden tanár maga döntheti el, hogy közvetlen kapcsolásos online órákat tart-e órarend szerint és minden órán ellenőrzi a diákok jelenlétét, vagy a tanulók e-mail-címére elküldi az új tananyagot magyarázatokkal és feladatokkal együtt, a visszaküldött megoldásokat pedig értékeli és a kérdésekre egy adott időpontban válaszol, amikor az egész osztályközösség virtuálisan együtt lehet. Az iskolavezető hangsúlyozta, esetükben nagy diákokról van szó, akik felelősek azért, hogy akarnak-e tanulni, de be kell látniuk, haladni csak úgy lehet, ha minden körülmény között részt vesznek az oktatásban.

Szakképzésről lévén szó, a gyakorlat nagyon fontos, a szaklíceum az érettségi mellett szakvizsgával végződik, a hároméves szakiskolában pedig a szakma elsajátítása lehetetlen alapos gyakorlati felkészülés nélkül – szögezte le az igazgató. A középiskolában hét osztály működik, a szakiskolában négy speciális osztály, három duális képzésű és tizenhét szokványos szakosztály, a technikumban négy egészségügyi és egy CNC-osztály (számítógép-vezérlésű tervezés), ami összesen 840 diákot jelent. Közülük 740-en igényeltek táblagépet az online tanuláshoz, a helyi önkormányzat révén közbeszerzéssel vásárolják meg ezeket, a hatvannyolc tanár (a technikumi oktatók nem számítanak ide) és mester közül ötvenen igényeltek támogatást laptop vásárlásához, amihez az önkormányzat egyenként 1500 lejjel járul hozzá.

Ha a járványhelyzet engedi, egy hét múlva visszatérhet minden diák az iskolapadba. A laboratóriumokat és a különböző kabineteket tanteremmé alakították, hogy igazodjanak a távolságtartási előírásokhoz, a gyakorlati órákat is később pótolják be, hisz jelenleg arra sincs lehetőség. A tantermekben mindenütt van laptop és videóprojektor, térfigyelő kamerákkal is rendelkeznek, amelyeket elsősorban a vizsgák idején használnak, arra ellenben műszakilag nincs lehetőség, hogy egyszerre minden teremben, az újonnan berendezettekben is működjenek célirányos kamerák, ezt nem bírná meg a rendszer – állítja Demeter Dávid.

Az igazgató azt mondta, azt teszik, amivel a leginkább folytonossá tudják tenni az oktatást, és ez azt feltételezi, hogy ötvözzék az online és a hagyományos módszer legjobb elemeit, ne erőltessenek olyasmit, ami úgysem működik.