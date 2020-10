Elkezdődött a negyedik Manus

A tavaly is sok embert megmozgatott a Manus

Tegnap délben szentmisével és az őrkői Szerencsekerék avatójával kezdődött volna a fesztivál, azonban a rendezvény előtt pár órával a rossz idő miatt mindkét eseményt vasárnapra halasztották. A további programpontok egyelőre változatlanok. Így végül is Sepsiszentgyörgy központjában, a Szimpla Kávézóban kezdődött meg a rendezvénysorozat, ahol Fodor Kele Ákos irodalmi műsorát tekinthették meg az érdeklődők, majd a Manus Jazz nevű formáció koncertjére került sor.

Ma a már jól megszokott helyszínen, a Borvíz utcai halastavak mellett folytatódik a rendezvény, ahol vásárteret alakítanak ki, a délutáni órákban pedig bográcsozás és közös örömzenélés is lesz. A programok zöme péntektől indul: délelőttönként Cigány vásárt tartanak, mely során kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt, de a spontánul szervezett turkáló és a kirakodóvásár termékei közül is válogathatnak majd az érdeklődők. Délutánonként gyermekprogramok zajlanak, melyek során origamira, festésre, zsonglőrködésre, vásári játékokra és kalandparkozásra is lehetőség nyílik.

A Manus fontos részét képezik a cigány témákra összpontosító előadások, szakmai párbeszédek, szombaton 19 órától például az Orza Călin által vezetett, Vérében van a tánc című kerekasztal-beszélgetésre és demonstrációra kerül sor. Ezenkívül filmvetítéseket tartanak, bemutatkoznak a fiatal roma tehetségek, lesz villámcsődület, színházi előadás, kézműves bemutató és verselés is. A rendezvényen hangsúlyos szerepet kap ugyanakkor a mozgás és a sport, lóverseny és focimérkőzés is részét képezi a programnak.

Az esti koncertek és táncbemutatók miatt is érdemes lehet kilátogatni a hétvégén a Manus Borvíz utcai helyszínére. Péntek este Olivér és bandája fog zenélni, továbbá Majláth Attila koncertjére kerül sor. Szombaton az Amenkha Őrkői Táncegyüttes és Eötvös Rémusz, a Fölszállott a páva elődöntőse lép színpadra, ezt követően pedig a Maros megyei Ave Amentza Romale nevű formációt hallgathatjuk meg, az estét pedig Tomy és a Romafest élő koncertje zárja. Vasárnap 20.30-tól a már visszatérő fellépőnek számító Nadara zenél, a koncertet pedig Cigány táncház és Gyorgyi Dzsipo Diszkója követi.

A szervezők felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy a rendezvény ideje alatt, naponta 15 és 23 óra között Cigány Taxi üzemel. Az oda-vissza közlekedő lovas szekéren a Három rózsától a Manus helyszínéig juthatnak el a résztvevők.