Több mandátumra számított az Erdélyi Magyar Szövetség

Az EMSZ szereplését az EMNP részéről Bálint József és Kolcza István, az MPP részéről Pethő István és Csáki Attila értékelte ki. Elmondták: szerették volna növelni tanácstagjaik számát a megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál is, ám ez nem sikerült, a megyeházán az eddigi öt helyett három emberük lesz, a megyeszékhelyen megőrizték a meglévő két pozíciójukat. Az egyiket új, fiatal politikus, a polgármesteri tisztségre jelölt Tatár Imola fogja betölteni, aki Bálint József helyére lép; maga Bálint József sem a megyei, sem a városi tanácsba nem jutott be, ezért háttérből fogja segíteni kollégáik munkáját. A néppárti vezető, aki a megyeitanácselnöki tisztségre pályázott, közölte: Sepsiszentgyörgyön a szavazatok nyolc, megyeszinten pedig ezek tíz százalékát kapták meg, ezt köszönik. Nagyobb részvételre számítottak a fiatalok részéről, ám ez nem jött be – valószínűleg szervezettebb kampányra lett volna szükség, de amúgy mindenki veszített szavazatokat, a legtöbbet a román pártok, de az RMDSZ is több megyében maradt a bejutási küszöb alatt. Ahol azonban jó jelölt, jó csapat és jó kampány volt, ott az eredmény is meglátszott: Esztelneken fiatal, jól képzett polgármesterjelölt győzött, aki mögött kétharmados többséget is szerzett az EMSZ. Ugyancsak sikernek könyvelik el, hogy az ozsdolai tanácsban többségük van, és azt is, hogy Baróton, Ozsdolán és Csernátonban a független polgármesterjelölteket az EMSZ támogatásával választották meg. Erdővidék központjában az EMSZ kettőről ötre növelte tanácstagjainak számát, és „arányaiban jó vagy elfogadható” módon szerepelt a szövetség Illyefalván, Kőröspatakon, Csernátonban, Kézdiszentkereszten, Kézdivásárhelyen, illetve Dálnokon, de több más településen is szereztek mandátumokat. Országszinten az EMSZ a magyar szavazatok nagyjából 13 százalékát kapta meg.

Ki kell elemezni, hogy mi nem működött, és miért nem – szögezte le Pethő István, aki szerint a falvakon, ahol jobban ismerik egymást az emberek, a jelöltek személye a legfontosabb, városon pedig az lehetett a gond, hogy nem tudták eléggé megismertetni az elképzeléseiket és a jelöltjeiket a választókkal. Az mindenképpen aggasztó, hogy a szavazók száma folyamatosan csökken – véli az MPP-s politikus. Azt is elmondta: a megyei tanács listáin meglepően sok volt az érvénytelen szavazatok száma, 6880, ami az összes leadott voks mintegy 8 százaléka. Ennek egyik lehetséges okát sokan jelezték nekik: átütött a pecsét az előző oldalról, ezért a számlálók úgy tekintették, hogy két pecsét került a szavazólap két oldalára.

Az EMSZ háromszéki kampányát Kolcza István – aki újabb mandátumot nyert a sepsiszentgyörgyi tanácsban – jónak értékelte, olyan szempontból, hogy megtették, ami tőlük telt, próbáltak a helyes úton maradni, a mocskolkodást kerülni, programjuk ismertetésére összpontosítani. Volt, ahol ez szép eredményt hozott, noha az éles versenyek helyszínén nagyobb volt a részvétel – hangsúlyozta.

A gyengébb eredmény egyik oka az is, hogy belharcok voltak a két alakulatban, és ezeket nem mindig tudták jól kezelni – legalábbis Csáki Attila szerint. Az MPP megyei elnöke szerint a következő feladat az lesz, hogy a parlamenti szavazásra mozgósítsák a magyar választókat, és ebben a munkában nagy párt, kis párt, mindenki részt kell majd vegyen, mert a helyhatósági választásokon az RMDSZ-re és az EMSZ-re együttesen leadott szavazatok nem elegendőek az ötszázalékos bejutási küszöb eléréséhez.