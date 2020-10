„Szeretnék köszönetet mondani minden egyes választópolgárnak, aki megtisztelt a bizalmával, vasárnap elment szavazni, az én nevemre és az EMSZ tanácstagjelöltekre ütötte a pecsétjét. Nem győztünk, elfogadjuk az emberek döntését, alávetjük magunkat a népakaratnak” – közölte Balázs Attila. A tizenhét tagú tanácsban négy helyet töltenek be az EMSZ jelöltjei: Balázs Attila, Ilyés Botond, Czipa Loránd és Szabó István.

Balázs Attila arra is kitért, hogy az általa vezetett EMSZ-es frakció a jog és a törvény szellemében fog dolgozni a majdani tanácsban, és már most leszögezi, hogy minden szakbizottságban jár nekik egy-egy hely. Amennyiben olyan határozattervezeteket tűznek napirendre, amelyek a város érdekeit szolgálják, megszavazzák, akárcsak eddig. De ha úgy látják, hogy nem, akkor ellene fognak szavazni – hangsúlyozta Balázs, aki arra kéri a városháza munkatársait, tartsák tiszteletben a törvényt és öt nappal a tanácsülés előtt közöljék ki a napirendi pontokat és a határozattervezeteket írásban, ahogy azt a jogszabály előírja, és nem e-mailben, mert neki nincs e-mail-címe. Ugyanakkor azt is elmondta, bármi is történjék a helyi tanácsban, amit megszavaznak, az ott lesz a Facebook-oldalán. Minden alkalommal ki fogja kérni az emberek véleményét, mielőtt voksolna, és négy éven át folyamatosan tartja majd a kapcsolatot azokkal, akik bizalmat szavaztak neki, illetve az EMSZ-nek.

Lapunk azon kérdésére, hogy történt-e előzetes egyez­ség az EMSZ és a román pártszövetség között, amint azt egy nappal korábban Bokor Tibor polgármester állította, Balázs Attila nemleges választ adott. „Nem történt semmiféle egyezség, sem írásban, sem szóban” – szögezte le Balázs Attila felróva Bokor Tibornak, hogy nacionalista retorikát használ. Nem érti, miként számolták ki, hogy a románság rá adta a szavazatát, amikor a választás titkos volt. „Amennyiben a románok is rám szavaztak, megköszönöm nekik, én nem tudhatom, ki voksolt rám és ki nem” – mondotta Balázs Attila. Véleménye szerint politikai ellenfelei azt akarják sugallni, hogy egyezség történt közte és a fortyogói üdülőbázist megvásárolni akaró Constantin Pătru vállalkozó között. „Nem is lehet hasonló egyezséget kötni senkivel. Az igazságszolgáltatás független, abba egy polgármester nem szólhat bele. A bíróság döntését kötelező módon be kell tartani, ennyire egyszerű a dolog. Ami a román pártszövetség három projektjét illeti – termálfürdő és lovarda létesítését, valamint Kézdivásárhely nevének bejegyzését kezelő- és üdülővárosként –, mindenik jó, a város érdekeit szolgálja” – fejtegette.