Az SZDP-vel semmiképp

Ezek közé sorolta a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (MRSZ) és a liberális PLUS alkotta MRSZ–PLUS választási szövetséget, a Népi Mozgalom Pártot, illetve az RMDSZ-t. A kormányfő azt is kijelentette, hogy a liberálisok egyértelmű nyertesei az önkormányzati választásoknak, az elmúlt harminc évben jobbközép párt nem ért el még ilyen fényes győzelmet, mint most ők. Az NLP országosan a szavazatok 34 százalékát szerezte meg a megyei önkormányzatoknál, a megyei tanácselnökökre leadott voksok alapján több mint 40 százalékos eredményt ért el, akárcsak a polgármesterekre leadott voksok esetében. Kiemelte, hogy az SZDP-nek korábban 1700 polgármestere volt, most számuk 1400-ra csökkent, a liberálisok pedig 1068-ról 1230-ra növelték településvezetőik számát.